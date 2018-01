Ebner an alle wahlwerbenden Parteien: „Pflegen wir Anstand, Respekt und Fairness!“

Im Wahlkampf nicht das Fundament der gemeinsamen Arbeit einreißen

St. Pölten (OTS/NÖI) - „Für uns in der Volkspartei Niederösterreich gilt, wir wollen mit positiven Ideen und Konzepten punkten und nicht den Mitbewerber durch Schmutzkübelkampagnen diffamieren, die letztendlich die Politik als Gesamtes beschädigen. Ich appelliere an alle politischen Parteien gerade jetzt im beginnenden Wahlkampf und vor allem bei den kommenden Wahlkampfveranstaltungen Ton und Umgangston – Anstand und Hausverstand zu wahren“, stellt VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner klar. „Mit der Kampagne #sonicht wurde auch eine Plattform eingerichtet, die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit bietet, fragwürdige Methoden im Wahlkampf aufzuzeigen und zu diskutieren. Wir wollen damit einen Beitrag zu einer sauberen, anständigen und fairen Durchführung von politischen Kampagnen leisten“, so Ebner.

„Abseits von orchestrierten Negativ-Meldungen aus so mancher Parteizentrale, können wir in Niederösterreich auf eine konstruktive Zusammenarbeit blicken“, so der VPNÖ-Landesgeschäftsführer: „Lassen wir uns deshalb nicht dazu hinreißen, die Fundamente unserer gemeinsamen Arbeit im Wahlkampf einzureißen. Vorhaben und Projekte wurden im Konsens mit anderen Parteien umgesetzt. 9 von 10 Beschlüssen im NÖ Landtag haben wir gemeinsam mit einer anderen Partei gefasst und jeder zweite Beschluss war einstimmig. In der NÖ Landesregierung waren 99,8% aller Beschlüsse einstimmig. Um diese konstruktive Zusammenarbeit auch in Zukunft zu erhalten, braucht es auch bei politischen Kampagnen Respekt und Fairness, denn eines ist klar: Nur wer sich im Wahlkampf anständig verhält, kann auch nach der Wahl anständig für dieses Land zusammen arbeiten“, so Bernhard Ebner abschließend.

