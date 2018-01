64. Landhausball in St. Pölten

„Niederösterreich tanzt“ am 19. Jänner

St. Pölten (OTS/NLK) - Bereits zum 64. Mal findet am Freitag, 19. Jänner, der traditionelle Landhausball im NÖ Landhaus in St. Pölten statt. Unter dem Motto „Niederösterreich tanzt" wird den Gästen dabei Tanzmusik für jeden Geschmack geboten. Unterhalten werden die Gäste von der Polizeimusik NÖ, einer Jazz-Combo der Militärmusik NÖ, den Life Brothers 4, Redbox und DJ Woodquarter. Neben verschiedenen Showeinlagen wird auch Melissa Naschenweng als Stargast in der NÖN-Disco für perfekte Partystimmung sorgen.

In den verschiedenen Bars werden die Gäste mit Sekt, Cocktails, Bier sowie nationalen und internationalen Spitzenweinen verwöhnt. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch einen Käsestand und das traditionelle Ball-Café. So wie jedes Jahr sind auch heuer wieder die Casinos Austria karitativ mit dem Glücksrad und einem Roulettetisch zu Gast.

Eintrittskarten sind erhältlich bei Ö-Ticket unter 01/96096 und www.oeticket.com, bei allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen und bei AMI Promarketing (3109 St. Pölten, Landhaus Boulevard, Haus 6, Montag bis Donnerstag von 9.30 bis 16 Uhr bzw. Freitag von 9.30 bis 12 Uhr; ermäßigte Karten sind nur hier erhältlich). Der Kartenpreis beträgt 35 Euro, GÖD-Mitglieder zahlen einen ermäßigten Preis von 30 Euro.

