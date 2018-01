Liste Pilz/Kolba: Plattform für Bürgerrechte online

Erste Schritte zur Bürgerbeteiligung

Wien (OTS) - Der Klubobmann der Liste Pilz, Peter Kolba, ist auch Sprecher der Liste Pilz für Bürgerrechte. Darunter fallen die Themen Verbraucherrecht, Wohnrecht, Patientenrecht (Pflege, Behinderung), Datenschutzrecht, Volksanwaltschaft und Seniorenrechte.

Seit heute ist dazu eine eigene Plattform im Internet online: https://www.buergerrechte.online.

Die Plattform bietet zu den genannten Themen: Informationen, Anlaufstellen für individuelle Beschwerden, Veranstaltungshinweise und insbesondere Kontaktformulare, um Fragen der Bürgerrechte an das Team von Peter Kolba heranzutragen.

„Diese Plattform ist nur der erste Schritt für eine intensive Bürgerbeteiligung an unserer parlamentarischen Arbeit. Ich werde Beschwerden und Anregungen rund um die Bürgerrechte aufgreifen und im Parlament die Bürgerrechte stärken. Weitere Tools für eine Bürgerbeteiligung in allen Politikbereichen sind in Arbeit“, kündigt Peter Kolba an. „Die Liste Pilz steht für Kontrolle und Transparenz als Voraussetzung für eine Teilhabe der BürgerInnen an der Politik.“

Rückfragen & Kontakt:

Liste Peter Pilz im Parlament

Eva Kellermann

06648818 1042

eva.kellermann @ listepilz.at