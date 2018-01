BistroBox eröffnet in Bad Hall

Ab sofort ofenfrische Pizza rund um die Uhr im EKZ Bad Hall, Bahnhofsplatz 2

Wien (OTS) - Rund um den Jahreswechsel läuft die Franchise-Offensive des oberösterreichischen Startups BistroBox auf Hochtouren. Im Kurort Bad Hall (Bezirk Steyr-Land) wurde wenige Tage vor Weihnachten die erste BistroBox der Stadt eröffnet.

Betreiber des Standorts im EKZ Bad Hall am Bahnhofsplatz 2 ist Heinz Evers als Franchisepartner. Die Gäste in Bad Hall können ab sofort ohne einschränkende Öffnungszeiten und somit rund um die Uhr ofenfrische Pizza auf Knopfdruck aus dem patentierten Heißluftofen, Getränke, Snacks und frisch gemahlenen Kaffee genießen.

Klaus Haberl, Co-Founder BistroBox: „ Mit unserem neuen Standort in Bad Hall setzen wir unsere erfolgreiche Expansion weiter fort. Mittlerweile halten wir österreichweit bei 14 Standorten und noch in diesem Monat kommt mit der ebenfalls von Heinz Evers betriebenen BistroBox in Steyr Nummer 15 hinzu.“

Die Zahl der Standorte soll in den kommenden Monaten weiter steigen – konkret in Wien, Niederösterreich, Salzburg und natürlich in Oberösterreich. Für zahlreiche Standorte in gut frequentierten Lagen befindet sich die BistroBox GmbH auf der Suche nach den besten Franchisepartnern, „die im Idealfall bereits Erfahrung im Lebensmittelhandel oder in der Gastronomie haben und den Wunsch verspüren, sich selbständig zu machen“, so Haberl. Interessierte können sich unter www.bistrobox.com/franchise vorab informieren.

Bereits einen Tag nach dem Opening in Bad Hall eröffnete BistroBox neu im oststeirischen Hartberg.

Bildmaterial aus Bad Hall unter: http://bit.ly/BistroBoxBadHall

Allgemeine Pressebilder: http://bit.ly/BistroBoxFotos

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ywK3rfWW4xg

Rückfragen & Kontakt:

Christoph Luke | Media Relations

+43-650-6677332

christoph @ luke-pr.at

http://www.luke-pr.at