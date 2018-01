ORF-Aktion zum Hahnenkamm-Rennen 2018 in Kitzbühel

„Der beste Kitzbühel-Slalom aller Zeiten“ – Online-Voting bis 15. Jänner, 12.00 Uhr, auf extra.ORF.at

Wien (OTS) - Das Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel hat Kultstatus und ist eines der schwierigsten und legendärsten im alpinen Skiweltcup. Ab sofort kann das ORF-Publikum nun online auf extra.ORF.at „Den besten Kitzbühel-Slalom aller Zeiten“ am Ganslernhang wählen und VIP-Zonen-Tickets für das Rennen im Jänner gewinnen.

Von Hansi Hinterseer über Ingemar Stenmark bis zu Henrik Kristoffersen und Marcel Hirscher: Die ORF-Sportredaktion hat aus allen Kitzbühel-Rennen die zwölf Top-Slalomläufe zusammengestellt. Auf extra.ORF.at kann man alle Rennen nochmals ansehen und online voten.

Diese Favoriten werden vom ORF ins Voting-Rennen geschickt:

22.1.1967: Zum ersten Mal Weltcup-Bewerb: Der Franzose Jean-Claude-Killy ist Premierensieger.

27.1.1974: Erster Österreich-Sieg: Hansi Hinterseer gewinnt vor Johann Kniewasser.

22.1.1978: Zweiter Österreich-Sieg durch Klaus Heidegger. Heidegger gewinnt nur + 0,04 Sekunden vor Petar Popangelov / BUL; 29 von 90 Läufern kamen ins Ziel, es gab 50 Ausfälle im ersten Durchgang.

18.1.1981: Ingemar Stenmark (Rekordsieger im Weltcup): 5 Erfolge – unter anderem – von Platz 9 nach 1. Durchgang zum Sieg.

17.1. 1982: Ingemar Stenmark: Bei seinem vierten Sieg mit Rekord-Vorsprung + 3,16 Sekunden auf Phil Mahre / USA. Zum ersten Mal in Kitz: Kippstangen statt Bambus.

21.1.1990: Dritter Österreich-Sieg durch Rudi Nierlich, von Platz 9 nach 1. Durchgang zum Sieg.

14.1.1996: Österreich-Sieg durch Thomas Sykora, + 0,06 Sekunden vor Alberto Tomba / ITA. Sykora siegte dann auch noch 1998 in Kitzbühel, aber nicht am Ganslernhang.

23.1.2000: Österreich-Sieg durch Mario Matt mit höchster Startnummer 47.

20.1.2002: Erster und einziger Kitzbühel-Sieg von Rainer Schönfelder.

23.1.2005: Erster Weltcup-Sieg von Manfred Pranger. 2009 wurde Pranger Weltmeister im Slalom

24.1.2016: Größte Aufholjagd: Von Platz 12 nach 1. Durchgang zum Sieg: Henrik Kristoffersen / NOR. Viele Ausfälle, spektakulär, eisig!

22.1.2017: 14. und bisher letzter Ö-WELTCUP-Sieg: Marcel Hirscher (2. Sieg nach 2013) – von Platz 9 nach 1. Durchgang zum Sieg

Am Gewinnspiel teilnehmen kann jeder, der eine kurze Begründung schreibt, warum eines der zwölf vorgestellten Videos sein persönlicher Favorit ist, und eine Frage richtig beantwortet. Unter allen Einsendungen werden zwei VIP-Packages verlost: 1x2 VIP-Zonen-Karten für den Super-G am Freitag, dem 19. Jänner 2018, inkl. 1x2 Tickets für die Weißwurstparty beim Stanglwirt in Going am Freitag, dem 19. Jänner 2018, und 1x2 VIP-Zonen-Karten für den Slalom am Sonntag, dem 21. Jänner 2018, inkl. Essensgutschein im Hotel Tenne.

