AK Niederösterreich-Wieser: Gute Wirtschaftslage muss bei Jobsuchenden über 50 ankommen

Erneut Anstieg älterer Arbeitsloser – Abschaffung der Aktion 20.000 daher völlig falscher Weg

St. Pölten (OTS) - Trotz günstiger Wirtschaftslage und einem Rückgang der Arbeitslosigkeit in Niederösterreich um 7,3 Prozent ist die Anzahl der Arbeitslosen über 50 Jahre um 0,1 Prozent gestiegen. Bereits mehr als jeder dritte Arbeitslose in Niederösterreich ist über 50 Jahre alt (34,3 Prozent), damit liegt Niederösterreich über dem Bundesdurchschnitt von 29,6 Prozent. „Die Aktion 20.000 abzuschaffen geht daher in die völlig falsche Richtung“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Gerade vor dem Hintergrund der positiven Wirtschaftslage ist es jetzt wichtig, die Beschäftigung älterer Menschen mit allen Möglichkeiten zu fördern. In Niederösterreich besteht dazu besonderer Aufholbedarf. Durch die Aktion 20.000 fanden im Bezirk Baden als Modellregion mehr als 100 Personen eine neue Perspektive. „Wenn den Menschen immer wieder ausgerichtet wird, dass sie länger arbeiten sollen, dann muss es dafür auch die Arbeitsplätze geben. Über 50-jährige Arbeitssuchende verfügen letztlich auch über Erfahrungen und Wissen, die in keinem Lehrbuch stehen. Und davon profitieren auch die Unternehmen in hohem Maße“, so Wieser. Ebenso angespannt bleibt die Lage bei Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen: In Niederösterreich gab es hier zuletzt einen Anstieg der Arbeitssuchenden um 1,6 Prozent im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

