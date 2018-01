„Unterwegs in Österreich“ am 3. Jänner aus Parndorf und Neusiedl am See

Schwerpunktthema: „Neujahrsvorsätze“

Wien (OTS) - „Neujahrsvorsätze“ ist das Schwerpunktthema am Mittwoch, dem 3. Jänner 2018, in „Guten Morgen Österreich“ (ab 6.30 Uhr), „Mittag in Österreich“ (13.15 Uhr), „Aktuell in Österreich“ (17.05 Uhr) und „Daheim in Österreich“ (17.30 Uhr). „Guten Morgen Österreich“ präsentieren Eva Pölzl und Martin Ganster aus Parndorf – und mit „Daheim in Österreich“ meldet sich Lukas Schweighofer abschließend aus Neusiedl am See.

Mittwoch, 3. Jänner: Schwerpunktthema „Neujahrsvorsätze“

„Guten Morgen Österreich“ aus Parndorf

„Guten Morgen Österreich“ spricht über Neujahrsvorsätze und wie sie sich erfolgreich umsetzen lassen. Außerdem wird der „Personalshopper“ vorgestellt. Und zu Gast ist Schauspieler und Direktor des Sommertheaters Parndorf, Christian Spatzek.

„Daheim in Österreich aus“ aus Neusiedl am See

Sein Vater Klaus Maria Brandauer ist ein weltberühmter Schauspieler, seine Mutter Karin Brandauer war eine bekannte Regisseurin. Trotzdem gilt Christian Brandauers Liebe nicht dem Schauspiel, sondern der Musik. Über eine Million Schülerinnen und Schüler drücken in Österreich die Schulbank. Viele fühlen sich den Herausforderungen der Schule nicht gewachsen. Der gemeinnützige Verein „Wiener Lerntafel“ bietet Kindern und Jugendlichen mit sozial schwachem Hintergrund gratis Nachhilfe.

„Unterwegs in Österreich“ – im Web und als App

Das TV-Publikum in ganz Österreich wird via Web und App ins Sendungsgeschehen miteinbezogen. Über ein Upload-Tool können Foto-und Videomaterial von Seherinnen und Sehern auf einfache Art und Weise an die Sendungsredakteurinnen und -redakteure geschickt werden, die dann eine Auswahl für das TV treffen (Stichwort: User Generated Content).

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website unter http://unterwegs.ORF.at.

