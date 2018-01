Neu in 2018: Weight Watchers Your Way - Mehr Flexibilität als je zuvor

Österreich (OTS) - Weight Watchers startet mit einem neuen Programm ins neue Jahr - Your Way bietet so viel Flexibilität wie noch kein Programm zuvor. Zu den bewährten Smart Points kommen 2018 die Zero Points Lebensmittel dazu - Genuss ohne Punkte zählen! Mehr als 200 Lebensmittel, wie Obst/Gemüse, Lachs, Eier, Skyr, Tofu, Hülsenfrüchte oder Hühnerbrust, die mit 0 Points/Punkte berechnet werden können.

Das Resultat: Ein flexibles Abnahmeprogramm, das in jeden Alltag passt, satt macht und einfach ist.

Unternehmen mit Geschichte

Weight Watchers International ist der weltweit größte Anbieter von Gewichtsmanagement Programmen und in 19 Ländern präsent. Den Grundstein für das Erfolgsmodell legte im Jahr 1961 die Amerikanerin Jean Nidetch: Sie beschloss ihr Übergewicht, auf gesunde Weise, gemeinsam mit Freunden zu reduzieren. Dieses erfolgreiche Konzept wurde von den weltbesten Fachleuten aufgegriffen und zur führenden internationalen Organisation ausgebaut.

Bereits 1974 erfolgte die Gründung von Weight Watchers Österreich das seit 1993 als ein eigenständiges österreichisches Franchiseunternehmen geführt wird. Gründerin und 100% Gesellschafterin: Eveline Hejlek. Wöchentlich nutzen mehr als 7 000 Teilnehmer das breite Serviceangebot der Gewichtsreduktionsexperten. Auf dem Weg zu einem neuen, gesunden Lebensgefühl können sie in mehr als 300 wöchentlichen Gruppentreffen und online ihre Erfahrungen austauschen, praktische Tipps für den Alltag erhalten und Motivation tanken. Auch in Einzelcoachings oder via Fernkurs profitieren Abnahmewillige von dem ganzheitlichen Konzept, das auch Lebensmittel und Kochbücher anbietet. In den mehr als 40 Jahren wurden bisher 650 000 Teilnehmer in Österreich betreut. Mit Entschließung vom 1. Oktober 2002 hat Bundespräsident Dr. Thomas Klestil das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich an Frau Eveline Hejlek für die volksgesundheitlich wertvolle Tätigkeit von Weight Watchers Österreich verliehen.

Zielsetzung: Gesunde, nachhaltige Gewichtsreduktion mit Hilfe von aktuellen ernährungswissenschaftlich und psychologisch erstellten Programmen und konkreter, persönlicher Hilfestellung durch erfahrene WW Coaches, die das Problem Übergewicht selbst für sich gelöst haben und damit das Einfühlungsvermögen und eine von Sympathie getragene Motivationskraft mitbringen.

Das neue Your Way Programm:

ermöglicht es, die Abnahme noch individueller zu gestalten.

Es setzt, so wie auch die vorhergehenden WW Programme, auf den ganzheitlichen Ansatz aus gesunder Ernährung, Bewegung und Selbstreflexion und fördert einen nachhaltigen Wandel zu einem gesünderen Lebensstil. Die Teilnehmer profitieren weiterhin von den bereits bewährten SmartPoints, den wöchentlichen Gruppentreffen und den Tools in der App und online. Gleichzeitig bietet YourWay noch mehr individuelle Freiheit: Die lange Liste der zeroPoints Lebensmittel garantieren eine Abnahme ohne Hunger und eröffnen neue Gestaltungsmöglichkeiten. Damit erfüllt WeightWatchers den Wunsch nach einem Programm, das sich dem Leben der Teilnehmer anpasst.

Übergewicht: Herausforderung unserer Gesellschaft

Längst sind Übergewicht und Adipositas zu einer gesellschaftlichen Herausforderung geworden. Zu den Folgekrankheiten gehören beispielsweise Bluthochdruck, Erkrankungen des Bewegungsapparates, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Diabetes Typ 2. Weight Watchers hilft nachweislich nachhaltig bei der Umstellung auf einen gesunden Lebensstil und ist damit von größter Bedeutung für die Prävention der österreichischen Bevölkerung und somit ein wichtiger Partner für das österreichische Gesundheitssystem und die Gesellschaft.

Am Puls der Zeit: Engagement in Forschung und Entwicklung

Die Effektivität und nachhaltige Wirksamkeit des Weight Watchers Programms ist in über 80 wissenschaftlichen Veröffentlichungen belegt. Die Studien zeigen unter anderem, dass der Gruppenansatz, die Vorbildwirkung und Motivationskraft der WW Coaches, auch in Kombination mit App und Online, wichtige Elemente für die dauerhafte Gewichtsreduktion sind. Darüber hinaus steht das WW Programm im Einklang mit Empfehlungen der führenden internationalen und österreichischen Fachgesellschaften, wie der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung (ÖGE).

Neue Aktion: Bis 4.3.2018 sparen Einsteiger die Einschreibgebühr von €33.-

