Abschlussbilanz: 700.000 BesucherInnen beim 28. Wiener Silvesterpfad

Ein friedlicher und vergnüglicher Jahreswechsel am Wiener Silvesterpfad

Wien (OTS) - Einmal mehr hat Wien mit einem friedlichen und glanzvollen 28. Silvesterpfad sein Image als lebenswerteste Stadt der Welt unter Beweis gestellt. Rund 700.000 Gäste aus dem In- und Ausland feierten fröhlich und ausgelassen in der prachtvollen Wiener Innenstadt den Jahreswechsel ohne nennenswerte Zwischenfälle.

Der großartige Programm-Mix, das kulinarische Angebot und die unvergleichliche Kulisse machten diesen Event auch heuer wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis. Und als es dann um Mitternacht "Alles Walzer" hieß und Hunderttausende Menschen bei Donauwalzer, Feuerwerk über dem Rathaus und dem Klang der Pummerin heiter und friedlich in ein neues Jahr tanzten, gingen diese Bilder als Botschafter Wiens um die ganze Welt.

In wenigen Stunden wird die Innenstadt dank der Mitarbeiter der MA 48, die jetzt bereits im Einsatz sind, wieder in gewohntem Glanz und Sauberkeit erstrahlen.

Stimmungsvoll ins neue Jahr

Um das neue Jahr nochmals gebührend zu empfangen, lädt der Rathausplatz am 1. Jänner 2018 zur Live-Übertragung des Neujahrskonzertes der Wiener Philharmoniker unter Dirigent Riccardo Muti (ab 11 Uhr) ein. Für alle, die die Nacht ausgiebig zum Tag gemacht haben, gibt es am Nachmittag nochmals Gelegenheit, die Aufzeichnung des Konzertes (ca. 14 Uhr) zu sehen.

Bilderdownload: https://we.tl/Q3BGrQ6n89 (c)stadtwienmarketing_Sebastian Toth



Der Wiener Silvesterpfad am 31. Dezember 2017

von 14 bis 2 Uhr in der Wiener Innenstadt,

von 11 bis 2 Uhr (Programm ab 20 Uhr) im Wiener Prater* und

von 14 bis 00.30 Uhr in Aspern Seestadt*

www.wien-event.at

fb.com/Silvesterpfad

instagram.com/silvesterpfad

* Veranstalter Haus der Musik: HAUS DER MUSIK Betriebsges.m.b.H.

* Veranstalter Prater: Prater Wien GmbH

* Veranstalter Aspern Seestadt: Wien 3420 Aspern Development AG









