Wien-Mariahilf: Raufhandel und Messerstiche zwischen zwei Männern

Wien (OTS) - Am 30.12.2017 um 20:45 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten im Zuge ihres Fußstreifendienstes zu einem Einsatz in die U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße gerufen. Zwei Männer (19 bzw. 44 Jahre alt) waren dort aus unbekanntem Grund in einen heftigen Streit geraten, wobei der 19-Jährige seinen Kontrahenten zu Boden stieß und mit dem Fuß mehrmals auf ihn eintrat und danach flüchtete. Der 44-Jährige, der stark blutete und bei der Auseinandersetzung auch einen Zahn verloren hatte, verfolgte den 19-Jährigen daraufhin und attackierte ihn mit einem Messer, wobei dieser (nicht lebensgefährliche) Stichverletzungen an Oberkörper und Armen erlitt. Beide Männer wurden notfallmedizinisch versorgt, in ein Krankenhaus gebracht und wegen absichtlich schwerer Körperverletzung angezeigt. Die Tatwaffe, ein Klappmesser mit einer Klingenlänge von 10 Zentimetern, wurde sichergestellt.

