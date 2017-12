Wien-Brigittenau: Einbrecher festgenommen

Wien (OTS) - Am 28. Dezember 2017 verständigte ein Mann den polizeilichen Notruf und gab bekannt, dass er soeben zwei Einbrecher in seiner Wohnung in der Brigittagasse bemerkte. Ein mutmaßlicher Täter konnte flüchten, der zweite Täter (30 Jahre alt) wurde festgenommen.

