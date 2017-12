Lotto: Jackpot mit 1,9 Millionen Euro zum Jahresausklang

Silvesterkracher mit 1 Million Euro extra bei „6 aus 45“

Wien (OTS) - Das Lotto Jahr 2017 endet, wie es begonnen hat: Mit einer Jackpot-Ziehung. Da es am Mittwoch keinen Sechser gab, geht es am kommenden Sonntag, den 31. Dezember, um rund 1,9 Millionen Euro. Am 1. Jänner dieses Jahres ging es ebenfalls um einen Jackpot.

Vier Spielteilnehmer tippten zuletzt einen Fünfer mit Zusatzzahl. Zwei Niederösterreicher, ein Oberösterreicher und ein Wiener erhalten dafür jeweils mehr als 24.400 Euro.

1 Million Euro zu Silvester extra

Lotto „6 aus 45“ lässt es zu Silvester ordentlich krachen. Denn zum Jahreswechsel gibt es die Chance auf eine Million Euro extra. Lotto verlost unter allen Lotto Tipps der vier Ziehungen von Mittwoch, den 20. Dezember bis Sonntag, den 31. Dezember 2017 eine Million Euro extra. Die Ziehung des millionenschweren Tipps erfolgt am Sonntag, den 31. Dezember nach der Lotto Ziehung unter notarieller Aufsicht. Die Quittungsnummer wird u.a. auf win2day.at, im ORF-Teletext sowie in allen Annahmestellen veröffentlicht.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch erneut einen Sologewinn. Ein Spielteilnehmer aus dem Burgenland gewann mehr als 232.400 Euro. Beim LottoPlus Sechser am kommenden Sonntag geht es um rund 350.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es keine Quittung mit der richtigen Joker Zahl. Somit geht es auch hier zu Silvester um einen Jackpot. Im Joker Topf werden am letzten Tag des Jahres rund 400.000 Euro liegen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 27.12.2017:

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 710.195,00 – 1,9 Mio Euro warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 24.412,90 72 Fünfer zu je EUR 1.479,50 208 Vierer+ZZ zu je EUR 153,60 3.739 Vierer zu je EUR 47,40 5.077 Dreier+ZZ zu je EUR 15,70 62.153 Dreier zu je EUR 5,10 186.186 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 3 5 26 31 35 41 Zusatzzahl: 22

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 27.12.2017:

1 Sechser zu EUR 232.415,90 82 Fünfer zu je EUR 663,80 2.226 Vierer zu je EUR 21,80 36.448 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 8 17 25 34 38 45

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 27.12.2017:

JP Joker, im Topf bleiben EUR 153.716,00 – 400.000 Euro warten 7 mal EUR 7.700,00 81 mal EUR 770,00 823 mal EUR 77,00 8.233 mal EUR 7,00 84.863 mal EUR 1,50

Joker Zahl: 9 4 2 2 6 1

