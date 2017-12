ORF SPORT + mit einer neuen Folge des „Yoga-Magazins“ aus Ibiza

Am 29. Dezember im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 29. Dezember 2017, in ORF SPORT + sind das „Yoga-Magazin“ (Ibiza) um 19.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte vom Damen-Riesenslalom im Lienz um 20.15 Uhr und von der Herren-Abfahrt in Bormio um 22.00 Uhr.

Für die neue Staffel des „Yoga-Magazins“ von ORF SPORT + wurden Anfang Oktober an exklusiven Locations in Ibiza 20 Folgen gedreht. 16 Yoga-Lehrende und Yoga-Models aus Österreich und Deutschland zeigen vor atemberaubenden Kulissen Yoga-Sequenzen zum Mitmachen für Beginner und Fortgeschrittene. Die Stars der neuen Staffel sind Sandra König (Ö3-Moderatorin und Yoga-Lehrerin), Angelika Ahrens (ORF-Moderatorin und Yoga-Lehrerin), Nicole Wesner (amtierende Box-Weltmeisterin und Yoga-Lehrerin), Peter Poeckh (Österreichs bekanntester Yoga-Therapeut und Arzt, Ö3-Yoga-Star), Viktoria Ecker (Yoga-Lehrerin, ORF-TVthek-Testimonial), Natalie Alison (Schauspielerin, Yoga-Lehrerin), Lea Götz (Model und Tänzerin), Simone Voss (Model, Moderatorin, „Playboy“-Playmate), Florian Reitlinger (bekanntester Yoga-Lehrer Österreichs, leitet in Thailand und im größten Ashram Europas in Deutschland Ausbildungen), Birgit Pöltl (bekannteste Yoga-Lehrerin Österreichs, leitet in Thailand und im größten Ashram Europas in Deutschland Ausbildungen), Sylvia Stuck (Yoga-Lehrerin in Florida/USA und Deutschland) und Alexey Gaevskij (Kickbox-Weltmeister, Taekwondo-Meister und Yoga-Star aus Europas größtem Yoga-Studio in Frankfurt).

Die Locations sind: Hotel ME Ibiza / Rooftop SPA Terrasse, Nationalpark Cala d’Hort (an einer 200 Meter hohen Steilklippe mit einem umwerfenden Blick zum Wahrzeichen von Ibiza – Es Vedra), Bucht Cala d’Hort (eine der berühmtesten Buchten der Insel), Cala Comte / Sunset Ashram (der wahrscheinlich berühmteste Sunset von Ibiza), Can Furnet / Villa (exklusivste Lage der Insel), Yoga-Rosa Retreats (am Pool), Motorboot Frauscher.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

