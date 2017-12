Russland bei der Ferienmesse Wien 2018

Termine: Fußball-WM-Städtepräsentation und Musikjahr Russland-Österreich

Wien (OTS) - Wir laden herzlich zu folgenden russischen Veranstaltungen im Rahmen der Ferienmesse Wien 2018 ein.

Am 11. Jänner 2018 um 11.00 Uhr wird bei der Ferienmesse Wien der russische Stand (A0521) eröffnet. Die für die russische Tourismusbranche verantwortliche Vizekulturministerin Russlands, Alla Manilowa, und Botschafter Dmitrij Ljubinskij werden eine Bilanz des russisch-österreichischen Tourismusjahres 2017 ziehen und die Eröffnung des «Jahres der Musik und der kulturellen Routen Russland-Österreich 2018» verkünden. Mehrere russische Regionen werden beim Messestand ihr touristisches Angebot vorstellen.

Am 12. Jänner 2018 wird bei der Ferienmesse eine Präsentation der Austragungsorte der Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland stattfinden. Leiter der Tourismus- und Sportbehörden von Moskau, Sankt Petersburg, Kasan, Kaliningrad, Nischnij Nowgorod, Rostow am Don und Ekaterinburg werden WM-relevante Informationen zu ihren Städten vortragen und Fragen beantworten.

Anfang um 10.00 Uhr. Ort: Kongresszentrum (Messeplatz 1, A-1020 Wien). Konferenzsaal: Lehar 4.

Um Anmeldung unter visitrussia @ euroexpo-vienna.com wird gebeten.

