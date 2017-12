Online-Börse sogutwieNEU.at für unerwünschte oder doppelte Geschenke

LH-Stv. Pernkopf: Schon fast 900 Tonnen Müll eingespart

St. Pölten (OTS/NLK) - Weihnachten und der anschließende Jahreswechsel sind traditionell jene Zeit, in der auch in Niederösterreich erfahrungsgemäß um bis zu 25 Prozent mehr an Abfall als im Jahresdurchschnitt anfällt. Wohin mit dem alten Fernseher, dem alten Spielzeug oder den alten Schischuhen, die durch Geschenke unterm Weihnachtsbaum nun nicht mehr gebraucht werden? Wohin mit unerwünschten oder doppelten Geschenken? Die Online-Plattform www.sogutwieNEU.at bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit, gebrauchsfähige Güter zum Verkauf oder Tausch anzubieten.

„Gemeinsam mit den NÖ Umweltverbänden ist es uns ein großes Anliegen, möglichst viel Abfall zu vermeiden. Unsere regionale Online-Plattform leistet dabei einen kreativen Beitrag“, so LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf. Seit dem Start der Online-Börse wurden niederösterreichweit bereits über 2.750.000 Seitenaufrufe verzeichnet, zurzeit sind etwa 8.500 Einträge online! 876.539 Kilo Müll wurden so eingespart. Auch Reparaturbetriebe aus Niederösterreich können sich unkompliziert registrieren und ihre Dienste anbieten.

Die NÖ Umweltverbände und das Land Niederösterreich bieten durch diese Plattform eine einfache und schnelle Möglichkeit, noch gebrauchsfähige Güter zum Verkauf oder Tausch anzubieten oder für kaputte Gegenstände einen kompetenten Reparaturbetrieb zu finden.

SogutwieNEU.at wurde auch für mobile Anwendungen optimiert – d.h., egal ob am Handy, Tablet oder PC, das Erscheinungsbild passt sich dementsprechend an. Eine Stärke der Plattform ist auch die Regionalität – dadurch werden lange Transportwege vermieden. „Über die Feiertage gab es in verschiedenen Radiosendungen die Gelegenheit, Geschenke zu tauschen oder weiter zu verschenken. Für alle, die nicht durchgekommen sind und auch etwas weitergeben wollen, ist unsere Plattform www.sogutwieNEU.at ideal!“, meint LAbg. Bgm. Anton Kasser, Präsident der NÖ Umweltverbände.

Nähere Informationen: Büro LH-Stv. Pernkopf, DI Jürgen Maier, Telefon 02742/9005-12704, E-Mail lhstv.pernkopf @ noel.gv.at.

