ORF SPORT + mit einem „Vintage Sports Spezial“ mit dem Sport-Jahresrückblick 1967

Am 28. Dezember im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 28. Dezember 2017, in ORF SPORT + sind ein „Vintage Sports Spezial“ mit dem Sport-Jahresrückblick 1967 um 20.15 Uhr, das „Golfmagazin“ mit Tipps & Tricks um 19.00 Uhr, das „FIS Alpine Ski World Cup Magazine“ 2017/18 (Courchevel und Madonna) um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die Höhepunkte vom Herren-Super-G in Kitzbühel 2017 um 21.30 Uhr.

ORF SPORT + zeigt in einem „Vintage Sports Spezial“ den Sport-Jahresrückblick aus dem Jahr 1967. Unter anderem zu sehen sind Beiträge über die Vierschanzentournee in Innsbruck und Bischofshofen, die Zweier-Bob-EM in Innsbruck-Igls, die Eiskunstlauf-WM in Wien, die Eishockey-WM in Wien, das Flugplatz-Autorennen in Aspern, die Formel-1-Saison, die Österreich-Radrundfahrt, den Fußball-Europacup und eine Bilanz des Fußball-Nationalteams.

