„Aufgetischt – Die Wiener Moderne“ am Neujahrstag in ORF 2

Wien (OTS) - „Aufgetischt“ widmet sich am Montag, dem 1. Jänner 2017, um 18.05 Uhr in ORF 2 der „Wiener Moderne“, jener Zeit um 1900, die zu den wichtigsten Kunst- und Kulturepochen der österreichischen Geschichte zählt. Neue Errungenschaften in Literatur, Architektur, Musik, Psychologie, Philosophie und Gesellschaft prägten die Zeit. Künstler waren dabei die Wegbereiter und machten Wien zu einem der führenden intellektuellen Zentren Europas.

Heute sind die Vertreter dieser Epoche Inspiration und Vorbild für die Künstler des 21. Jahrhunderts. Der Lampenfabrikant Wolfgang Karolinsky hält die revolutionären Designs der Künstler der Wiener Moderne in Ehren und produziert sie weiter. An 200 Lampenmodellen hat er die Herstellungsrechte erworben und baut sie originalgetreu in seinen Werkstätten nach. Aus Sammelleidenschaft und Liebhaberei wurde Berufung.

Auch Ursi Fürtlers Anregungen kommen aus dem Wien der Jahrhundertwende, Otto Prutscher und Kolo Moser sind ihre Vorbilder. Mit einer selbst entwickelten Siebdrucktechnik bringt die Textilkünstlerin grafische Muster auf Stoffe, Paravents und Schals.

Ebenso erleben die damals nur der Oberschicht vorbehaltenen „escargots“ ein Revival. Schneckenzüchter Andreas Gugumuck lässt die Delikatesse wiederaufleben, indem er auf seinem Bauernhof in Wien-Rothneusiedl Schnecken kultiviert, Fortbildungskurse hält und seine Begeisterung auf jede erdenkliche Weise vermittelt.

Außerdem besucht „Aufgetischt“ die „Kesselbrüder“. Achim Brock, Florian Koller und Thomas Tirmantinger, beste Freunde seit der Jugend, lieben Wien und Gin. In einer kleinen Brennerei im 21. Bezirk stellen sie ihren Wacholderschnaps her.

Die anatomischen Darstellungen des Graffiti-Künstlers Nikolaus Schuller alias NYCHOS zieren zahlreiche Flächen. Weltweit berühmt wurde der gebürtige Hartberger mit seiner gesprayten Hommage an Sigmund Freud, die bei der Spittelauer Lände in Wien zu finden ist.

