Wintersport goes pink: BWT Magnesium Mineralized Water bringt Farbe in den Schnee

Neben dem tschechischen Skispringer-Team sponsert das führende Wassertechnologieunternehmen Bewerbe in Killington und Beaver Creek sowie das legendäre Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel.

Ausreichende Wasserversorgung und Magnesium-Konsum sind essentielle Schlüsselelemente zum Erfolg im Sport. Neben dem Präzisions-Sport Formel 1 zeigt BWT in dieser Saison auch im Ski-Zirkus auf und bringt pinke Magnesium-Power in die spannenden Bewerbe BWT-Vorstand Gerald Steger

Wien (OTS/LCG) - Das Mineral Magnesium unterstützt Bestleistungen im Sport und somit auch unsere Athleten im Wintersport. In Tschechien sponsert BWT das 20-köpfige Skispringer-Team, das heuer auf pinken Brettern bei 40 Bewerben – darunter den Olympischen Winterspielen in der südkoreanischen Stadt Pyeongchang – zu neuen Bestleistungen abheben wird. Ebenfalls auf Magnesium mineralisiertes Wasser von BWT setzt das norwegische Nationalteam sowie die Athleten Noriaki Kasai und Taku Takeuchi (Japan), Dawid Kubacki, Maciej Kot und Piotr Zyla (Polen), Evgeniy Klimov und Mikhail Nazarov (Russland) sowie Antti Aalto und Ville Larinto (Finnland), die im Rahmen eines Bottle Sponsorings ausgestattet werden. Das wertvolle Vitalmineral aus der pinken Flasche werden sich auch die alpinen Ski-Stars Peter Fill (Italien), Hannes Reichelt und Michael Matt (Österreich) sowie Boštjan Kline (Slowenien) schmecken lassen.



„Ausreichende Wasserversorgung und Magnesium-Konsum sind essentielle Schlüsselelemente zum Erfolg im Sport. Neben dem Präzisions-Sport Formel 1 zeigt BWT in dieser Saison auch im Ski-Zirkus auf und bringt pinke Magnesium-Power in die spannenden Bewerbe“ , kommentiert BWT-Vorstand Gerald Steger die Sponsoring-Strategie.

+++ BILDMATERIAL +++ Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Bildmaterial zur Meldung hier downloaden.

+++ WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN +++ Zusätzliche Informationen zur Aussendung lesen Sie unter diesem Link.

