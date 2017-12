Holiday on Ice-Gala zur Jubiläumssaison

Die Show TIME in der 60. Saison der Wiener Stadthalle

Wien (OTS) - In der Wiener Stadthalle, die 2018 in ihre 60. Saison startet, gastiert die neue Show Holiday on Ice TIME von 18. bis 28. Jänner 2018. Gerne erinnert man sich dabei an die Anfänge der beliebtesten Eisshow der Welt, dessen erste Aufführung vor 74 Jahren, am 25. Dezember 1943, als kleine Hotelshow in Toledo, Ohio in den USA, stattfand.

Die aktuelle Holiday on Ice Show TIME steht ganz im Zeichen der schönsten Momente im Leben und bietet Akrobatik auf höchstem sportlichem Niveau. Begleitet von einem mitreißenden Soundtrack, unter anderem von Rod Stewart, Michael Bublé, Coldplay, Dolly Parton, Britney Spears oder Ellie Goulding, präsentieren die EiskunstläuferInnen fulminante Performances und innovative Choreografien auf der spiegelglatten Bühne. TIME erzählt wunderbare Geschichten, die das Leben schreibt und macht die Show somit zu einem Fotoalbum voller unvergesslicher Schnappschüsse - sie entführt aus dem Alltag, lässt träumen und die Zeit für einen Moment stillstehen.

Zu Holiday on Ice TIME

Von 18. bis 28. Jänner 2018 kommt Holiday on Ice TIME in die Wiener Stadthalle. Die pulsierende Show bietet Eiskunstlauf der Spitzenklasse und erzählt von den schönsten Momente des Lebens. Inspiriert von eindrucksvollen Augenblicken, zaubert die erfolgreichste Eis-Show der Welt unvergessliche Erinnerungen aufs Eis: Die große Liebe. Den ersten Kuss. Den Traumurlaub oder die legendäre Tanznacht.

Die Kostüme für die neue Show entwarf Designer Thomas Rath, bekannt durch seine Rolle als Juror bei der Casting-Show „Germanys next Topmodel“, mit Liebe zum Detail und raffinierter Kreativität. „Für Holiday on Ice zu designen ist eine große Ehre. Diese Show sprüht vor Energie, das steckt an. Mit meinen Kreationen mache ich das Finale von TIME zu einem Feuerwerk unvergesslicher Momente“, so Thomas Rath über seine Zusammenarbeit mit Holiday on Ice.

Für die Regie dieser Produktion zeichnet David Liu verantwortlich. Der leidenschaftliche und erfolgreiche Eiskunstläufer setzt bei TIME auf den beliebten Holiday on Ice Mix aus traditionellen Elementen gepaart mit faszinierenden Special Acts und atemberaubender Akrobatik und sorgt so für ein einmaliges Show-Erlebnis.

Holiday on Ice - Über 330 Millionen begeisterte Besucher machen Holiday on Ice zum erfolgreichsten Live-Entertainment-Format aller Zeiten. Über 70 Jahre nach der ersten Vorstellung im Dezember 1943 hat sich Holiday on Ice von einer kleinen Hotelshow in den USA in ein global agierendes Unternehmen entwickelt. Bereits im Jahr 1951 eroberte Holiday on Ice Europa. Die beliebte Eisshow arbeitet mit Elementen aus Theater, Tanz, Oper, Pop, Magie, Musical und Akrobatik. Jährlich entstehen so besonders innovative und originelle Produktionen, die pro Saison mit rund 1.000 Vorstellungen in mehr als 75 Städten in 15 Ländern weltweit gastieren.

