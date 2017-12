Toto: Dreifachjackpot - 140.000 Euro für nächsten Dreizehner

Jackpot auch beim Zwölfer und weiterhin in der Torwette

Wien (OTS) - Der Toto Doppeljackpot hat sich nun zum Dreifachjackpot weiterentwickelt, da es auch in der Runde 51B keinen Dreizehner gab. Im Dreizehner Gewinntopf für die Runde 52A werden rund 140.000 Euro liegen.

Einen Jackpot gibt es auch im Zweiten Rang, da es auch niemandem gelang, auch nur zwölf Spiele richtig zu tippen. Im Zwölfer Topf werden rund 15.000 Euro liegen.

Jackpot heißt es auch weiterhin in der Torwette, da abermals niemand alle fünf Ergebnisse richtig vorausgesagt hat.

Annahmeschluss für die Toto Runde 52A ist am Dienstag um 15:50 Uhr.

Vorschau: Garantie 13er in Runde 52B

Einen Garantie 13er gibt es in der Runde 52B. Das heißt, es geht in der letzten Runde des Jahres um garantieret 100.000 Euro für den Dreizehner. Sollte der Dreifachjackpot der Runde 52A also geknackt werden, so dotiert Toto den Dreizehner Gewinnrang auf 100.000 Euro auf. Sollte er nicht geknackt werden, so kommt selbstverständlich die höhere Vierfachjackpot-Summe zur Ausspielung.

Quoten der Toto Runde 51B:

DrJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 131.492,76 – 140.000 Euro warten JP Zwölfer im Topf bleiben EUR 8.993,88 2 Elfer zu je EUR 999,30 24 Zehner zu je EUR 166,50 114 5er Bonus zu je EUR 14,60

Der richtige Tipp: 1 2 2 X 1 / 2 X 1 X 1 2 2 X 2 X X X 1

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 21.847,68 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 1.284,30 Torwette 3. Rang: 24 zu je EUR 36,90 Hattrick: JP zu EUR 206.106,28

Torwette-Resultate 1:0 0:2 2:+ 1:1 1:0

