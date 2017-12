Lotto: Waldviertler und Obersteirer per Quicktipp zu je 6,1 Mio. Euro

Erster Millionär bei LottoPlus: Steirer gewinnt 1,3 Mio. Euro

Wien (OTS) - Rund 18 Millionen Tipps auf etwa 2,8 Millionen Wettscheinen wurden für den ersten Sechsfachjackpot der Geschichte von „6 aus 45“ am Heiligen Abend abgegeben. Damit wurden die Erwartungen der Österreichischen Lotterien deutlich übertroffen, und man muss schon mehr als neun Jahre in der Lotto Chronik bis zum damals ersten Fünffachjackpot zurückblättern, um auf eine Runde mit vergleichbarer Euphorie zu stoßen.

Gleiches gilt für die sogenannte Coverage: 87,9 Prozent aller möglichen Tippkombinationen wurden tatsächlich gespielt. Das heißt, von den 8,1 Millionen verschiedenen Möglichkeiten waren knapp 7,2 Millionen angekreuzt.

Ein Spielteilnehmer aus dem Waldviertel in Niederösterreich und einer aus der Obersteiermark tippten die „sechs Richtigen“, teilen sich die Sechser-Rekordsumme von mehr als 12,2 Millionen Euro und sind nun die ersten Gewinner eines Sechsfachjackpots. Jeder der beiden erhält exakt 6.118.478,40 Euro, und dies ist der zweithöchste Sechser im heurigen Jahr. Beide nahmen dabei die Hilfe des Computers in Anspruch und kamen per Quicktipp zum Erfolg. Im Falle des Niederösterreichers war es der zehnte von zwölf Tipps, der den Millionensegen bescherte, beim Steirer war es der zweite von sechs gespielten.

Elf Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl. Vier Niederösterreicher, zwei Vorarlberger, zwei win2day-User, ein Salzburger, ein Oberösterreicher und ein Wiener gewannen damit jeweils mehr als 52.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag einen Sologewinn und damit den ersten Millionär. Ein Spielteilnehmer aus der Obersteiermark erhielt für seinen LottoPlus Sechser mehr als 1,3 Millionen Euro. Beim LottoPlus Sechser am kommenden Mittwoch geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es drei Wettscheine mit der richtigen Joker Zahl und dem angekreuzten „Ja“. Ein Kärntner, ein Steirer und ein Niederösterreicher dürfen sich über einen Gewinn von je mehr als 177.500 Euro freuen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 24.12.2017:

2 Sechser zu je EUR 6.118.478,40 11 Fünfer+ZZ zu je EUR 52.330,80 428 Fünfer zu je EUR 1.467,20 1.143 Vierer+ZZ zu je EUR 164,80 21.973 Vierer zu je EUR 47,60 29.709 Dreier+ZZ zu je EUR 15,80 363.816 Dreier zu je EUR 5,20 1.103.387 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 7 8 14 33 38 40 Zusatzzahl: 2

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 24.12.2017:

1 Sechser zu EUR 1.334.936,70 241 Fünfer zu je EUR 1.297,40 12.913 Vierer zu je EUR 21,60 217.738 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 9 16 28 29 30 37

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 24.12.2017:

3 Joker zu je EUR 177.502,10 23 mal EUR 7.700,00 303 mal EUR 770,00 3.231 mal EUR 77,00 29.766 mal EUR 7,00 297.393 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 6 1 1 5 1 8

