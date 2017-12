Parkdeck Kunstmeile Krems wird am 1.1.2018 geöffnet

92 neue Parkplätze in der Yachthafenstraße

Krems (OTS) - Am 1. Jänner 2018 öffnet das Parkdeck Kunstmeile Krems seine Schranken und damit stehen 92 neue Parkplätze in der Yachthafenstraße zur Verfügung. Die FM-Plus Facility Management GmbH für Wissenschaft + Kultur in NOE hat die Betriebsführung des neuen Parkdecks übernommen.

Der Tagesparktarif beträgt € 2,00 pro Stunde, für BesucherInnen der Kunstmeile Krems gibt es einen Sonderrabatt von € 0,50 pro Stunde. Von 19:00 bis 7:00 Uhr gilt der Nachttarif zu € 1,00 pro Stunde.

Mit einer Größe von 2.280 Quadratmeter und 92 PKW-Stellplätzen wird das Parkdeck zu einem Dreh- und Angelpunkt für den Kremser Tourismus und für Ausflugsgäste. Beim Bau des Parkdecks wurde besonders auf die Barrierefreiheit und Familienfreundlichkeit geachtet. Außerdem verfügt das Parkdeck Kunstmeile Krems über zwei E-Tankstellen, die vier Anschlüsse für E-Fahrzeuge bieten.

Ein besonderes Augenmerk gilt dem Trainingsplatz mit Kunstrasen und Flutlicht auf dem Dach des eingeschossigen Parkdecks, der von der Stadt Krems betrieben wird. So wird Funktionalität und Aktivität vereint. Der Trainingsplatz wird mit Frühjahr 2018 verfügbar sein.

Weitere Parkplätze stehen am Parkplatz der Stadt Krems am ehemaligen ÖAMTC-Gelände zur Verfügung. Hier können BesucherInnen für zwei Stunden kostenfrei parken, ab der dritten Stunde beträgt die Parkgebühr € 1,00 pro Stunde. Der Parkplatz verfügt über 51 Stellplätze, wovon zwei behindertengerecht ausgeführt wurden.



Facts

Parkdeck Kunstmeile Krems:

Parkplätze: 92 Stellplätze, davon zwei behindertengerecht und zwei Familienparkplätze

E-Tankstellen: zwei Säulen für vier E-Fahrzeuge

Einfahrt über den Welterbeplatz in die Yachthafenstraße

Parktarife:

Tagestarif (7:00 – 19:00 Uhr): € 2,00 pro Stunde, max. € 20,00 pro Tag

Nachttarif (19:00 – 7:00): € 1,00 pro Stunde, max. € 8,00 pro Nacht

Für Besucher der Kunstmeile Krems € 0,50 Rabatt pro Stunde;

Öffnungszeiten: 0:00 bis 24:00 Uhr

Bauträger: Land Niederösterreich

Betreiber: FM-Plus Facility Management GmbH für Wissenschaft + Kultur in NOE

Parkplatz der Stadt Krems am ehemaligen ÖAMTC-Areal

Parkplätze: 51 Stellplätze, davon 25 Plätze dauerhaft vermietet

Parktarif: 2 Stunden kostenlos, ab der dritten Stunde € 1,00 pro Stunde

Einfahrt Steiner Donaulände, gegenüber der Hausnr. 21

1 + 1 GRATIS – Ticketaktion in den Weihnachtsferien auf der Kunstmeile Krems: Von 25.12.2017 bis 7.1.2018 gibt es in allen Häusern der Kunstmeile Krems eine einmalige Ticketaktion 1 + 1 gratis. Die Kunsthalle Krems, das Karikaturmuseum Krems und das Forum Frohner haben jeweils an folgenden Tagen geschlossen: 24.12., 31.12.2017 und 1.1.2018. Am 25. und 26.12.2017 wird das Kunstvermittlungsprogramm KunstInfo in der Kunsthalle Krems und Führungen im Karikaturmuseum Krems sowie im Forum Frohner angeboten. Weitere Infos unter www.kunsthalle.at, www.karikaturmuseum.at, www.forum-frohner.at

