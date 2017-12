Premiere! Matthias Killing moderiert die Live-Ziehung der Deutschen Weihnachtslotterie am 26.12. um 19:40 Uhr in SAT.1.

Lose als perfektes Last-Minute-Geschenk / Jetzt noch mitmachen und Gutes tun

Der Countdown läuft. Noch vier Tage, dann werden in Deutschland erstmals auch die Gewinner der Deutschen Weihnachtslotterie live im TV gezogen. Matthias Killing moderiert am zweiten Weihnachtsfeiertag die Live-Ziehung ab 19:40 Uhr in SAT.1. Und dabei gibt es nicht den einen Gewinner, der viele Millionen Euro gewinnt! Das Besondere der Weihnachtslotterie ist, dass es viele Gewinner gibt, die jeweils 300.000 Euro gewinnen. Nach dem spanischen Vorbild "El Gordo" veranstaltet die in Köln ansässige Navidad-Foundation gGmbH die Deutsche Weihnachtslotterie. Im Gegensatz zur spanischen Lotterie handelt es sich bei der Deutschen Weihnachtslotterie um eine Spendenlotterie.

Wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, schenkt seinen Liebsten ein Los der Deutschen Weihnachtslotterie! Das perfekte Last-Minute-Geschenk. Und wer weiss, vielleicht wird aus einem Los der Hauptgewinn: Auf jeden Fall unterstützt jeder Käufer aber die Partner-Stiftungen der Deutschen Weihnachtslotterie, wie die Deutsche Kinder - und Jugendstiftung, die Stiftung Lesen, die Lukas Podolski Stiftung und die Laureus Sport for Good Foundation Deutschland. Das heißt: Jedes Los unterstützt gemeinnützige Zwecke aus den Bereichen Kinder- und Jugendförderung sowie Sport und Bildung!

Lose für die Deutsche Weihnachtslotterie gibt es noch bis 26.Dezember, 14 Uhr über die Vertriebspartner www.golotto.de, www.deutsche-weihnachtslotterie.de, www.lotto24.de.

Sendehinweis: Die Live-Ziehung der Deutschen Weihnachtslotterie 26. Dezember 2017 um 19:40 Uhr Moderiert von Matthias Killing

Weitere Informationen: http://www.navidad-foundation.org

Über Navidad-Foundation gGmbH

Die Navidad-Foundation gGmbH mit Sitz in Köln verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke, hauptsächlich zur Förderung von Kindern, jungen Menschen und der Altenhilfe. Außerdem stehen Sport, Wissenschaft, Bildung und Forschung im Mittelpunkt. Ihren Zweck verfolgt die Navidad- Foundation gGmbH mit Hilfe der Veranstaltung von sogenannten Soziallotterien. Eine davon ist die Deutsche Weihnachtslotterie. Hierzu verfügt die Navidad-Foundation gGmbH über eine deutschlandweite Veranstalterlizenz auf Basis des 3. Abschnitts des Glücksspielstaatsvertrags §§ 12-17. Die gemeinnützige Navidad-Foundation gGmbH hat die staatliche Lizenz zur Durchführung der Deutschen Weihnachtslotterie am 18.07.2016 vom Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz erhalten und verpflichtet sich die Zweckerträge gemeinnützig zu spenden.

