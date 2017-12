easybank punktet auch 2017 bei Fachjurys und Kunden

Wien (OTS) - Seit 20 Jahren ist die easybank bei Innovationen und Kundenzufriedenheit führend unter Österreichs Banken. Bei Auszeichnungen erzielt die easybank ebenfalls immer wieder Spitzenplätze.



2017 ist keine Ausnahme: Die easybank belegte:



- Platz 1 im Direktbanken-Test der Gesellschaft für

Verbraucherstudien (ÖGVS) in der Kategorien Konditionen,

Transparenz & Komfort, Produktvielfalt und Kundendienst bereits zum

vierten Mal.



- Platz 1 im Test der Arbeiterkammer Wien in der Kategorie

Gehaltskonto mit Kreditkarte ohne Versicherungsschutz. Bereits zum

elften Mal ging easybank aus diesem Test siegreich hervor.



- Platz 1 – und dies zum siebenten Mal in ununterbrochener Folge – beim

Recommender Award des Finanzmarketingverbands Österreich

(FMVÖ) in der Kategorie Direkt-, Spezial- und Privatbanken. Dabei

konnte die easybank die höchste Weiterempfehlungsrate in der Umfrage

unter 8.000 Kunden von 62 Instituten verzeichnen.



Zusätzlich kann sich die easybank über eine weitere Auszeichnung freuen, die

ihr zum zweiten Mal verliehen wurde: Nach 2016 wurde die easybank Anfang

des Monats vom Fachmagazin „Der Börsianer“ zur „Besten Direktbank

Österreichs 2017“ gewählt. Basis dafür war ein dreisäuliges Scoring-Modell,

anhand dessen 54 Banken bewertet wurden.



Für Sat Shah, CEO der easybank, ein Beweis, dass die Bank auf dem

richtigen Weg ist: „Dieser Award unterstreicht unsere starke Position auf dem

österreichischen Bankenmarkt. Wir erhalten damit Bestätigung von zwei Seiten: Einerseits von unseren Kunden und zum anderen von ausgewiesenen Experten in Fachjurys. Diese Auszeichnungen sind der Beweis der erfolgreichen Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die easybank als beste Direktbank Österreichs zu etablieren. Ich möchte mich bei meinem Team für ihren Einsatz und ihr Engagement bedanken. Ebenso gebührt mein Dank unseren Kunden für ihre kontinuierliche Unterstützung und ihr Vertrauen.“



