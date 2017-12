Caritas erfreut über zusätzliche Mittel für Hospiz- und Palliativversorgung

Landau: „Zusätzliche Mittel aus dem Sondertopf sichern die Versorgung von Menschen am Ende des Lebens. Mein ausdrücklicher Dank an LH Markus Wallner und die Landeshauptleute.“

Wien (OTS) - „Im jüngsten Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern war ein Sondertopf für Hospiz- und Palliativbetreuung in Höhe von jährlich 18 Millionen Euro bis 2020 beschlossen worden. Dass diese Absichtserklärungen nun Eingang in konkrete Vereinbarungen zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherungsträgern gefunden haben und benötigte Mittel jetzt ausgezahlt werden, ist ausgesprochen erfreulich. Menschen in der letzten Lebensphase können so wichtige Unterstützung erhalten“, zeigt sich Caritas Präsident Michael Landau über die Auszahlung der Mittel aus dem Sondertopf für Hospiz- und Palliativbetreuung erfreut.

„Mein ausdrücklicher Dank gilt dem Vorsitzenden der Landeshauptleutekonferenz Landeshauptmann Markus Wallner und den Landeshauptleuten sowie Bund und Sozialversicherungsträgern für den Einsatz und das Bemühen eine dauerhafte und tragfähige Lösung für den Hospizbereich zu ermöglichen“, so Landau. „Der Hospiz- und Palliativbereich ist in Österreich bis heute maßgeblich auf Spenden angewiesen. Die Auszahlung der zusätzlichen Mittel ist hier ein wichtiger Schritt Richtung einer gesicherten österreichweiten Regelfinanzierung von Hospiz- und Palliativdiensten und ein deutliches Bekenntnis, Menschen am Ende ihres Lebens nicht im Stich zu lassen.“

