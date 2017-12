Neubau: „Safer Six“ und „Basterds“ am Spittelberg

Am 23.12.: Kinder-Programm (11.00 Uhr, 14.00 Uhr), 50er-Sound: „Looking For Santa“ (19.30 Uhr), Infos: Tel. 526 13 85

Wien (OTS/RK) - Im „Theater am Spittelberg“ (7., Spittelberggasse 10) läuft seit Anfang Dezember eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Wintertainment“. Heute, Freitag, 22. Dezember, sorgt das Kabarett-Duo „Kernölamazonen“ mit dem Programm „Kugel und Keks“ für Kurzweil (Beginn: 19.30 Uhr, Karten: 23 Euro). Für Samstag, 23. Dezember, hat sich das Vokal-Ensemble „Safer Six“ angesagt. Die sechs Sänger präsentieren für junge Menschen im Alter ab 4 Jahren einen kindgemäßen Liederreigen mit dem Motto „Warten auf das Christkind“ und dabei wird auch „Rudolf mit der roten Nase“ ausgiebig besungen (Beginn: 11.00 Uhr und 14.00 Uhr, Karten: 10 Euro).

Einen „rockigen“ Melodienbogen für erwachsene Zuhörerinnen und Zuhörer bringt am Samstag, 23. Dezember, die Rock’n Roll-Combo „OldSchoolBasterds“ zu Gehör. Die fünf Tonkünstler versprechen der Zuhörerschaft nicht mehr und nicht weniger als „Finest 50s Christmas Music“. Zuletzt hat die mitreißend spielende Kapelle die CD „The Lost Tapes“ veröffentlicht. Das Quintett spannt an dem Abend mit der flotten Musik-Show „Looking For Santa“ einen packenden Klangbogen von Elvis Presley bis Chuck Berry (Beginn: 19.30 Uhr, Karten: 22 Euro). Für die Konzeption und Leitung der „Wintertainment“-Reihe sorgt die Direktorin, Nuschin Vossoughi. Beantwortung von Fragen und Eintrittskarten-Bestellung: Telefon 526 13 85 bzw. E-Mail tickets @ theateramspittelberg.at.

Allgemeine Informationen:

Kabarett-Duo „Kernölamazonen“:

www.kernoelamazonen.at

Vokal-Sextett „Safer Six“:

www.safersix.at

Rock’n Roll-Kapelle „OldSchoolBasterds“:

www.oldschoolbasterds.com

Theater am Spittelberg („Wintertainment“):

www.theateramspittelberg.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk