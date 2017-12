Wien-Meidling: Ein verletzter Polizist nach Widerstand

Wien (OTS) - Ein 40-Jähriger weigerte sich am 21. Dezember 2017 gegen 14.45 Uhr eine Unterkunft in der Eichenstraße zu verlassen, weshalb die Polizei verständigt wurde. Der Mann verhielt sich äußerst aggressiv und ließ sich auch von den Beamten nicht beruhigen. Es gelang den Polizisten den 40-Jährigen zum Verlassen der Unterkunft zu bewegen, jedoch begann er in weiterer Folge erneut lautstark zu schreien und zu schimpfen. Plötzlich schlug er einem Beamten mit der Faust gegen die Brust. Im Zuge der Festnahme wehrte sich der 40-Jährige so heftig, dass ein Beamter schwer verletzt wurde und seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at