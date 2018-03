China Sunergy erreicht wichtigen Meilenstein in der internationalen Entwicklung mit dem Verkauf eines Solarpark-Projekts in Cornwall an einen führenden Solarstromerzeuger in Großbritannien

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - China Sunergy Co., Ltd. ("China Sunergy" oder "das Unternehmen"), ein auf die Herstellung von Solarzellen und - modulen spezialisiertes Unternehmen, hat heute bekanntgegeben, dass der Verkauf eines Solarpark-Projekts ("das Projekt") an Lightsource Renewable Energy Ltd. ("Lightsource"), einen führenden Solarstromerzeuger in Großbritannien, abgeschlossen ist. Das Projekt, das sich im Südwesten von Cornwall im Vereinigten Königreich (UK) befindet, ist Ende März dieses Jahres ans Netz gegangen und erzeugt nunmehr genügend lokalen grünen Strom, um über 1.500 Haushalte zu versorgen.

Das Projekt wurde auf einem Stück Land realisiert, das traditionell abwechselnd als Weideland und Getreideanbaufläche landwirtschaftlich genutzt worden ist. Während der Bereich zur Energieerzeugung nur 10 % des Gebiets im Agrarbetrieb bedeckt, stehen den Besitzern des Agrarbetriebs durch die Einnahmen aus dem Projekt Gelder zur Verfügung, um andere Sektoren des landwirtschaftlichen Betriebs produktiver zu machen, einschließlich einer Verbesserung der Maschinen, der Einzäunung und der Wallhecken. Der Agrarertrag aus dem gesamten Landwirtschaftsbetrieb wird sich in ähnlichen Größenordnungen bewegen wie vor der Projektentwicklung.

Ende 2012 kündigte China Sunergy an, dass sie mit Investitionen in zwei britische Solarparks begonnen haben, die jeweils eine installierte Kapazität von fünf Megawatt-Peak (MWp) aufweisen. Der Bau beider Solarparks wurde in nur drei Monaten abgeschlossen und die Installation wurde mit den unternehmenseigenen hocheffizienten Polykristallin-Modulen durchgeführt. Die großangelegte Umsetzung von Solaranlagen (Solarparks) geht schnell vonstatten und beschädigt nicht den Boden, auf dem sie installiert werden.

Der Verkauf dieses ersten Projekts in Großbritannien markiert einen bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen im Hinblick auf seine nachgelagerten Geschäftsaktivitäten und stärkt auch das unternehmerische Vertrauen in Investition und Entwicklung einer Projekt-Pipeline in anderen Märkten. In Bezug auf das weitere 5MW-Projekt erwartet das Unternehmen gegenwärtig eine Fertigstellung im Jahr 2014.

Nick Boyle, CEO von Lightsource kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dieses Geschäft mit China Sunergy abgeschlossen zu haben, und sind davon überzeugt, dass dieses Projekt - genau wie viele andere unserer Projekte - die Wirtschaft in diesem ländlichen Raum wieder ankurbeln wird und ebenso zur Erhaltung der Biodiversität beitragen wird. Großes Lob gebührt China Sunergy für deren große Anstrengungen und wir freuen uns ebenfalls auf weitere gemeinsame Geschäfte mit ihnen in der Zukunft."

"Der Verkauf dieses Projekts unterstreicht den Pioniergeist von China Sunergy, denn wir sind der erste chinesische Entwickler, der eine nachgelagerte Projektzyklusabwicklung komplett abgeschlossen hat, d. h. wir haben in ein Freiflächen-Solar-PV-Projekt investiert, es entwickelt, gebaut, betrieben und es nun in Großbritannien verkauft", sagte Stephen Cai, CEO von China Sunergy. "Dieser Abschluss bekräftigt unsere zukunftsorientierte Strategie und auch das Vertrauen unserer Kunden in unsere verlässliche Qualität, profunde Expertise und unsere Umsetzungsfähigkeiten. Wir werden auch in Zukunft hart daran arbeiten, noch mehr hochwertige Projekte zu realisieren."

Über Lightsource Renewable Energy Ltd.

Lightsource ist ein führender Solarstromerzeuger im Vereinigten Königreich, der über 2.200 Acres (890 Hektar) Agrarflächen verwaltet, die mit einer kommerziellen Solarpark-Installation ausgestattet wurden. Im Betriebsportfolio von Lightsource werden zurzeit großangelegte Solarprojekte mit über 300 MWp gesteuert, die genug grünen Strom erzeugen, um mehr als 100.000 Haushalte in Großbritannien zu versorgen. Lightsource mit Hauptsitz in London beschäftigt über 160 Vollzeitmitarbeiter und gehört zu den Vorreitern, was die Entwicklung und den Betrieb von Solarparks im Vereinigten Königreich betrifft.

Über China Sunergy Co., Ltd.

China Sunergy Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente Solarzellen und -module, die das Unternehmen aus seinen Produktionsstätten in China und der Türkei in die ganze Welt liefert. Zudem investiert China Sunergy in Solarprojekte mit hohem Potenzial. Das 2004 gegründete Unternehmen China Sunergy ist für seine fortgeschrittene Solarzellentechnik, zuverlässige Produktqualität und herausragenden Kundendienst bekannt.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite http://www.csun-solar.com.

Investoren und Medienkontakte:

China Sunergy Co., Ltd.

CSUN IR Telefon: +86-25-5276-6666-6694 E-Mail:

IR @ chinasunergy.com

Asia Bridge Group Limited

Wendy Sun Telefon: +86-10-8556-9033 E-Mail:

wendy.sun @ asiabridgegroup.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Mitteilung kann vorausschauende Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Mit Ausnahme von Aussagen, die sich auf historische Fakten beziehen, sind alle Aussagen in dieser Pressemitteilung als vorausschauende Aussagen zu verstehen. Vorausschauende Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen in Bezug auf das Unternehmen und die Branche und unterliegen bekannten wie auch unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten. Hierzu zählen ohne jegliche Einschränkung folgende:

die Nichteinhaltung des Unternehmens, die Qualifizierung der Börsennotierung beizubehalten, u. a. aufgrund von Schwankungen des ADS-Kurses des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliches Kapital aufzubringen oder bestehende Bankanleihen bei Fälligkeit zu erneuern, um die Aktivitäten des Unternehmens zu finanzieren; die finanzielle Lage bzw. Kreditwürdigkeit der Kunden des Unternehmens und deren Fähigkeit, fällige Forderungen zu begleichen; die Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und die Marktfähigkeit seiner Produkte; Rechtsstreitigkeiten und sonstige gerichtliche Verfahren, einschließlich aller Beschlüsse des US-amerikanischen International Trade Committee und des Department of Commerce über die eingereichten Anträge; die konjunkturelle Abschwächung in China und anderswo und deren Auswirkung auf die operationelle Tätigkeit des Unternehmens; die Nachfrage nach den Produkten und die Verkaufspreise der Produkte des Unternehmens; die Umsetzung unserer Expansionsstrategie in das nachgelagerte Geschäft mit Solarenergieunternehmungen; den künftigen Handel mit den Stammaktien des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, als Aktiengesellschaft tätig zu sein; die Zeitspanne, für welche die derzeitige Liquidität des Unternehmens zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit reicht; die Fähigkeit des Unternehmens, seine proprietären Informationen zu schützen; allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen; die Volatilität der Betriebsergebnisse und die finanzielle Lage des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes Führungspersonal sowie Forschungs- und Entwicklungsmitarbeiter anzuwerben und an sich zu binden; zukünftiger Mangel an oder die Verfügbarkeit von Rohstoffen; Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Preise aufgrund des Abschlusses langfristiger Vereinbarungen mit Rohstofflieferanten sowie andere Risiken, die in den bei der Securities and Exchange Commission hinterlegten Unternehmensunterlagen detailliert aufgeführt werden. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, vorausschauende Aussagen aufgrund zukünftiger Ereignisse oder Umstände zu aktualisieren oder an veränderte Erwartungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Auch wenn das Unternehmen die Überzeugung vertritt, dass die in vorausschauenden Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch bewahrheiten. Investoren werden daher ausdrücklich darauf hingewiesen, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von prognostizierten Ergebnissen abweichen können.

Web site: http://www.chinasunergy.com/ http://www.csun-solar.com/