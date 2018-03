Der Wintermarkt am Riesenradplatz rockt noch bis zum 6.1.2014!

Das Programm vom 2.1.2014 bis zum 4.1.2014

Wien-Prater (OTS) - Bei Punsch und Glühwein, Live Konzerten und einem tollen Kinderprogramm kann man am Wintermarkt am Riesenradplatz die Ferienzeit so richtig ausklingen lassen. Für alle, die ein wenig Abwechslung suchen, bietet der Wiener Prater auch im Winter etliche Attraktionen!

Infos unter: www.wintermarkt.at

Konzertprogramm vom 2.1.2014 bis 4.1.2014

Chris Shermer, Donnerstag, 2. Jänner 2014, ab 19.00 Uhr (Singer/Songwriter)

Aus mehreren 1000 internationalen Bands wurde der Austro/Australier Chris Shermer 2012 in der Kategorie "Best Pop Song" nominiert. Sein neues Album "Diamonds from Demons" vereint Stilelemente aus Acoustic, Rock, Blues, Funk und Reggae. Percussion spielte kein Geringerer als David Leach (Ben Harper, Earth Wind and Fire, Donavon Frankenreiter). Shermer ist bekannt für seine Solo Konzerte - sein Gesang und das virtuos-funkig-bluesige Akustik Gitarrenspiel sind optimal aufeinander abgestimmt. Er ist Entertainer, Songwriter, Sänger und ein herausragend guter Gitarrist.

UHRsprung Freitag, 3. Jänner 2014, ab 19.00 Uhr (Austropop)

UHRsprung ist Austropop mit Spaß, Witz und Unterhaltung. Mit viel Herz und Seele präsentieren sie die größten Hits der österreichischen Popkultur, wie auch eigene Lieder.

The FreeMenSingers, Samstag, 4. Jänner 2014, ab 19.00 Uhr (Rock/Folk)

Da rennt der Schmäh und das Publikum wird in die Show mit einbezogen. Diese 3 Frontsänger versprühen gemeinsam jede Menge Esprit auf der Bühne, wenn sie ihren perfekten Mix aus eigenem und fremdem Song-Material zum Besten geben.

Öffnungszeiten Wintermarkt

Mo - Fr 12.00 - 22.00 Uhr

Sa, So & Feiertag 11.00 - 22.00 Uhr

24.12.2013 12.00 - 16.00 Uhr

31.12.2013/1.1.2014 12.00 - 02.00 Uhr

Infos: www.wintermarkt.at

Die Prater Service GmbH, ein Unternehmen der Stadt Wien, ist für die Verwaltung des Standortes Prater verantwortlich. Zukünftig wird sich die Prater Service GmbH vermehrt des Marketings und der Maßnahmen im Bereich der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, zur Unterstützung der Praterunternehmer und der Standortentwicklung, annehmen. Ziel der Prater Service GmbH ist die Erhöhung des Qualitätsniveaus, die Verbesserung des Erscheinungsbildes sowie die Steigerung der Attraktivität und der Wirtschaftsleistung des Vergnügungsparks. Schluss (ss)

