Korun zu Integration: Für besseres Zusammenleben braucht es gleiche Chancen statt Phantom-Mittel und Ghettoklassen

Grüne: Alle Integrationsmaßnahmen stehen unter Finanzierungsvorbehalt

Wien (OTS) - "Dass befragte österreichische BürgerInnen mit der Integration recht zufrieden sind, ist erfreulich. Allerdings scheint bei der heute bekannt gewordenen Umfrage die 'andere Hälfte' der Integration, nämlich die der betroffenen MigrantInnen, zu fehlen, falls nicht deren Sicht auf die Integrationssituation im Land beim Bericht weggelassen wurde. Der neue Nebenerwerbsintegrationsminister Kurz hat als Reaktion auf die Umfrage prompt 'viele Integrationsmaßnahmen' angekündigt, ohne freilich dazu zu sagen, dass sämtliche Integrationsmaßnahmen im Regierungsprogramm unter Finanzierungsvorbehalt und somit in den Sternen stehen", so Alev Korun, Integrationssprecherin der Grünen.

"Integration bedeutet, Teil der Gesellschaft zu werden. Wie sollen das mehrsprachige Menschen können, wenn ihre mitgebrachten Qualifikationen noch immer sehr schleppend anerkannt werden oder wenn sie für die gleiche Arbeit weniger bekommen als österreichische BürgerInnen, aber auch wenn schon kleine Kinder

gleich am Beginn ihrer Schullaufbahn in separate Ghettoklassen gesteckt werden? Die Idee, noch nicht gut Deutsch sprechende Kinder in Klassen zu stecken, wo sie unter sich bleiben sollen, hatte die FPÖ übrigens vor 20 Jahren im Anti-Ausländer-Volksbegehren formuliert; nun will sie die ÖVP umsetzen.

Trotz massiver Warnungen von ExpertInnen scheint es Kurz nichts auszumachen, statt Integration und Zusammenbringen auf Trennung von klein auf zu setzen. "Das Zusammenleben braucht aber statt Phantom-Mittel mehr Förderung und Chancengleichheit, bei der Anerkennung mitgebrachter Qualifikationen, am Arbeitsmarkt, in der Schule, aber auch im Alltag", betont Korun.

