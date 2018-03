Studie: Integration für 8 von 10 Österreichern "wichtig"

Zwei Drittel der Bevölkerung wünschen sich, dass im Bereich Integration mehr getan wird - Minister Kurz kündigt weitere Initiativen an

Wien (OTS) - "Sehr wichtig" oder "wichtig" ist die Themen Integration und Zuwanderung für 79 % der Österreicher/innen. Zwei von drei Personen sagen, dass das Thema in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Mehr als sechs von zehn Befragten geben an, dass das Zusammenleben von Österreicher/innen mit und ohne Migrationshintergrund "sehr gut" bzw. "eher gut" funktioniere, 2008 waren skeptische Stimmen noch in der Mehrheit gewesen. Zwei Drittel der Befragten wünschen sich, dass im Bereich Migration und Integration noch mehr getan wird. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse von Dr. Peter A. Ulram (ecoquest) im Auftrag des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF).

So viele Integrationsmaßnahmen wie nie zuvor

Integration sei ein zentraler Bereich des neuen Regierungsprogramms, betont der zuständige Minister Sebastian Kurz: "Die neue Regierung nimmt sich so viele Integrationsmaßnahmen vor wie noch keine zuvor. Ich baue darauf, dass wir diese wichtigen Maßnahmen in den nächsten fünf Jahren erfolgreich umsetzen." Nach monatelangem Tauziehen und Debatten über "Ghettoklassen" freut sich Kurz über eine "gute Lösung": "Kinder mit Sprachdefiziten werden in Zukunft von vorbereitenden Sprachklassen und einem zweiten Kindergartenjahr, das bei Deutschdefiziten verpflichtend ist, schulfit gemacht. Ich erwarte hier eine gute Kooperation mit der neuen Unterrichtsministerin."

Österreicher/innen sehen Zuwanderung als notwendig an

Die Sorge um einen zu hohen Ausländer/innen-Anteil ist deutlich geringer als noch vor einem Jahrzehnt. Drei Viertel sehen die Notwendigkeit hochqualifizierter Zuwander/innen: "Österreich soll die Qualifikationen seiner Zuwander/innen so gut wie möglich nutzen können", betont Kurz und stellt eine leichtere Anerkennung im Ausland erworbener Ausbildungen und Studienabschlüsse in Aussicht.

Deutschkenntnisse als Voraussetzung

Gefragt, was für erfolgreiche Integration notwendig sei, erwarteten die Befragten von den Österreicher/innen in erster Linie Toleranz, Akzeptanz und Respekt, bei Zuwander/innen werden vor allem Deutschkenntnisse bzw. das Erlernen der deutschen Sprache als Voraussetzungen gesehen. Zur Verbesserung der Integration befürworten vier von zehn Österreichern ein System von positiven Anreizen und Belohnungen, zwei von zehn bevorzugen ein System von strengen Regeln, Gesetzen und Sanktionen. 38 Prozent befürworten eine Mischung aus positiven Anreizen und strengen Regeln. Auf hohe Zustimmung stoßen eine raschere Zuerkennung der österreichischen Staatsbürgerschaft bei sehr guter Integration und Erbringung von besonderen Leistungen für die österreichische Gesellschaft, aber auch der Erwerb von Grundkenntnissen der deutschen Sprache bereits vor dem Zuzug nach Österreich.

