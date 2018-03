EANS-News: Miba Aktiengesellschaft / Miba erweitert Anteil an Joint Venture in Brasilien

Mit heutigem Datum unterschrieb die im Standard

Market Auction Segment der Wiener Börse gelistete Miba AG einen Vertrag, mit dem sie ihren bisherigen Anteil an der Mahle Metal Leve Miba Sinterizados Ltda in Indaiatuba, Brasilien, um 10 Prozent von 30 auf 40 Prozent aufstocken wird. Darüber hinaus hat die Miba einer Verstärkung des Technologietransfers an den brasilianischen Produktionsstandort zugestimmt, um das bisherige Portfolio um neue Produkte zu erweitern.

Das Joint Venture zwischen der Miba AG und der Mahle Gruppe besteht seit 1998. Die Mahle Metal Leve Miba Sinterizados Ltda produziert Sinterkomponenten für die südamerikanische Automobilindustrie. Das Unternehmen beschäftigt 435 Mitarbeiter.

Unternehmen: Miba Aktiengesellschaft Dr.Mitterbauer-Straße 3 A-4663 Laakirchen Telefon: 07613/2541-0 FAX: 07613/2541-1010 Email: info @ miba.com WWW: www.miba.com Branche: Zulieferindustrie ISIN: AT0000734835 Indizes: Standard Market Auction Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

