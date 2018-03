1. 1. 2014: Pensionskonto "Neu" - was nun?

Ein zertifizierter Versicherungsmakler kann Einsicht ins staatliche Pensionskonto nehmen.

Kottingbrunn (OTS) - 2013 bekamen zahlreiche Österreicher zur ihrer Verwunderung eine Mitteilung der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) mit einer Auflistung der Beitragszeiten. Eine Überprüfung ist für alle von Interesse, denn durch eine längere Durchrechnung kommt es in Zukunft gerade bei Frauen, Selbstständigen und sogar bei Beamten zu drastischen Kürzungen.

Berechtigte Versicherungsmakler können die Handysignatur für ihre Kunden freischalten. Diese dient nicht nur zur leichteren Identifizierung auf Internetseiten von Behörden, sondern ermöglicht auch binnen Minuten die Einsicht des Pensionskontos. "Ein professioneller Versicherungsmakler nimmt sich die nötige Zeit und erarbeitet mit dem Kunden einen Vorsorgeplan" ist Machain, Geschäftsführer der GHW Gruppe in Kottingbrunn, überzeugt. Der Markt von Vorsorgeprodukten der einzelnen Versicherungsgesellschaften ist groß und es kommt zu laufenden Änderungen in diesem Bereich. "Der Makler übernimmt die Beraterfunktion und reagiert souverän auf Änderungen der Lebensumstände des Kunden", so Machain.

