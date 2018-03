MediaWatch-Politikerranking: Wer hat die Top-Medienpräsenz?

Wöchentlich im Politik-Channel von APA-OTS: die Top 20 der österreichischen Politikerinnen und Politiker - Spindelegger, Faymann und Kurz aktuell vorne

Wien (OTS) - Ab sofort ist das aktuelle wöchentliche Präsenzranking heimischer Politikerinnen und Politiker auf

http://www.ots.at/ranking/art/top/politik kostenlos abrufbar.

MediaWatch erstellt das Ranking aufgrund der Anzahl der Nennungen von Politikerinnen und Politikern in allen österreichischen Tageszeitungen im Verlauf der vergangenen Woche. Die aktuellen Daten zeigen, wer die mediale Bühne von 20.12. bis 26.12.2013 am stärksten nutzen konnte, wer zurückgefallen ist und wer sich gegenüber letzter Woche neu positionieren konnte.

Die stärkste Medienpräsenz verzeichnete in der vergangenen Woche Finanzminister und Vizekanzler Michael Spindelegger (ÖVP). Spindelegger musste Kritik aus den ÖVP-Landesorganisationen Salzburgs, Tirols und der Steiermark entgegen nehmen, die teilweise den innerparteilichen Klubzwang im Parlament in Frage stellen. In Meinungsumfragen verlor Spindelegger zudem mehrere Prozentpunkte an Zustimmung unter den Wählern.

Auf Platz zwei konnte sich Bundeskanzler Werner Faymann (SPÖ) etablieren. Auch Faymann verlor in den aktuellen Meinungsumfragen und Vertrauensrankings im Vergleich zum Vormonat. Weiters nahm Faymann am EU-Gipfel in Brüssel teil und sprach sich gegen die Beibehaltung der Blockade Österreichs bei der Ausweitung der Zinsbesteuerungsrichtlinie aus.

Platz drei belegt Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP). Seine erste Reise nach der Angelobung führte Kurz nach Kroatien, wo er seine Amtskollegin Vesna Pusic traf. Kurz sagte, er wolle den Westbalkan zum Schwerpunkt der österreichischen Außenpolitik machen und hob die "intensiven wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interessen" Österreichs an der Region hervor.

