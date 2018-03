Brosz kontert SPÖ: Grüne wollten Sanktionen, SPÖ und ÖVP wollten keine

Grüne attestieren SPÖ sehr eingeschränktes ERinnerungsvermögen

Wien (OTS) - "Die SPÖ hat ein sehr eingeschränktes Erinnerungsvermögen. Während der gesamten Verhandungen zum Parteiengesetz haben die Grünen auf strengstmögliche Sanktionen gedrängt. Nach unseren Vorstellungen", erinnert Abgeordneter Dieter Brosz, der gemeinsam mit dem stv. Klubchef für die Grünen dieses Gesetz verhandelte, "hätte es bei Verstößen auch eine strafrechtliche Verfolgung geben sollen. Dagegen haben sich SPÖ und ÖVP mit Händen und Füssen gewehrt. Die einzigen Sanktionen, die mit SPÖ und ÖVP verhandelbar waren, waren Geldstrafen".

Im übrigen wurde nach der politischen Einigung der Gesetzestext von Legisten des Bundeskanzleramtes im Auftrag des damaligen SPÖ-Chefverhandlers und Staatssekretärs Ostermayer geschrieben. "An der Darstellung der SPÖ ist also nur eines richtig: Die Grünen wollten Sanktionen, SPÖ und ÖVP hätten am liebsten gar keine gehabt", so Brosz.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at