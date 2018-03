Europäische Integration zum Kennenlernen

Mosler-Törnström: Videos und Unterrichtsmaterialien zum Europarat für Schüler/innen und Lehrer/innen

Salzburg (OTS) - "Wir können uns im europäischen Integrationsprozess nur dann aktiv einbringen, wenn wir über die Funktionsweise, die Ziele und Aufgaben, aber auch die Geschichte der Institutionen, die an einem Miteinander Europas arbeiten, Bescheid wissen. Das Europaverständnis beginnt bereits an den Schulen." Dies erklärte Zweite Landtagspräsidentin LAbg. Gudrun Mosler-Törnström kürzlich zu den vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur herausgegebenen Unterrichtsmaterialien zum Europarat und zur Europäischen Integration, die ab Jahresbeginn 2014 allen österreichischen Schulen zur Verfügung stehen. Österreich hat 2013/14 die Präsidentschaft im Europarat inne, Gudrun Mosler-Törnström ist Leiterin der österreichischen Delegation im Kongress der Regionen und Gemeinden, dem Regionalgremium des Europarats.

Die Unterrichtsmaterialien bestehen aus vier Videos auf DVD, die sich mit dem Europarat (12 Minuten), dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (16 Minuten), der Rolle Österreichs im Europarat (19 Minuten) und einer kulturellen und touristischen Entdeckungsreise durch Straßburg und den Elsass (45 Minuten) beschäftigen. Die DVD enthält im ROM-Teil Begleitmaterial im pdf-Format und wird für den Einsatz ab der 8. Schulstufe empfohlen.

Der Europarat wurde im Jahre 1949 als eine zwischenstaatliche politische Organisation mit ständigem Sitz in Straßburg (Frankreich) gegründet. Er ist die umfassendste Organisation demokratischer Staaten Europas. Österreich ist seit dem 16. April 1956 Mitglied des Europarates. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist "Das Gewissen Europas". Er wacht in Straßburg über die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention, in der die Grundrechte wie Meinungs-, Gewissens- und Religionsfreiheit, das Recht auf Achtung des Privatlebens und auf ein faires Gerichtsverfahren festgelegt sind.

Der Europarat in Straßburg kann besucht werden. Dort erfährt man interessante Informationen zur Integration Europas (Telefon: +33/3 88 4120 00 oder E-Mail visites @ coe.int).

Die DVD für den Einsatz im nichtkommerziellen Bildungsbereich kann auf www.bildungsmedien.tv bzw. bei der AMEDIA GesmbH, Sturzgasse 1A, 1141 Wien, Telefon 01/982 13 22-310, Fax 01/982 13 22-311, E-Mail office @ amedia.co.at bestellt werden.

