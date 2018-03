Austrian Event Award: Velo-city 2013 als "Green event" ausgezeichnet

Wien (OTS) - Neuerliche Auszeichnung für die Stadt Wien: Die Velo-city - die weltweit größte RadfahrerInnen-Konferenz, die im vergangenen Juni stattgefunden hat - konnte im Rahmen des Austrian Event Awards unter einer Vielzahl an Mitbewerbern nicht nur in der Kategorie "Kongresse" eine Nominierung erreichen, sondern wurde am vergangenen Montag auch mit dem Sonderpreis "Green Award" ausgezeichnet. Der Preis wird von der "Eventwerkstatt.at" alljährlich organisiert und in 12 Kategorien für die besten Events Österreichs vergeben.

Besonders erfreut ist das Organisationsteam - vertreten durch die Stadt Wien Marketing als durchführende Agentur, die externen Partner Plansinn, Rosinak und Partner und Event Company, insbesondere aber die Vertreter des Auftraggebers der MA 18 - über den ersten Platz in der Kategorie "Green Event". In dieser Kategorie wurde der Umstand ausgezeichnet, dass die Velo-city 2013 besonders umweltfreundlich und nachhaltig organisiert wurde. Dabei geht es nicht nur um das ressourcenschonende Mobilitätsverhalten entsprechend des Konferenzthemas, sondern um die Ökobilanz der gesamten Kongressorganisation.

Bei der Velo-city 2013 handelte es sich um einen alljährlich weltweit durchgeführten Kongress zum Thema Fahrrad und smarte Mobilität. Wien ist es 2013 gelungen, die bis dato größte TeilnehmerInnenzahl von über 1.400 Personen zu erreichen. Dies gelang mit einem vielfältigen Programm mit über 330 Vortragenden, abwechslungsreichen Kongressformaten und einem umfassenden Begleitprogramm für alle Wienerinnen und Wiener.

http://www.eventaward.at/

http://velo-city2013.com/

Rückfragen & Kontakt:

Bakk.phil. Gaby Berauschek

MA 18-Stadtentwicklung und Stadtplanung

Ref. Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: + 43 1 4000 88722

E-mail: gabriele.berauschek @ wien.gv.at