Coty Inc., Chalhoub Group und Jashanmal geben Gründung von Coty Distribution Emirates LLC bekannt

New York (ots/PRNewswire) - Das führende Beauty-Unternehmen Coty Inc.

, gab heute gemeinsam mit den Luxusgüter-Anbietern Chalhoub Group und Jashanmal aus den Vereinigten Arabischen Emiraten die Gründung von Coty Distribution Emirates LLC bekannt, einem neuen Joint Venture, das die Geschäfte von Coty in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausbauen soll.

Dieses Joint Venture wurde auf der Grundlage der langjährigen Partnerschaft von Coty und Chalhoub Group gegründet und ermöglicht es Coty, seine Markteinführungskapazitäten in den Vereinigten Arabischen Emiraten auszubauen und den Verbrauchern in der Region noch besseren Zugang zu dem Coty-Markenportfolio zu bieten. Das neu gegründete Unternehmen wird Coty die Möglichkeit bieten, den Vertrieb seiner Produkte zu konsolidieren und eine einheitliche Marketingstrategie für diesen wichtigen Markt sicherzustellen.

"Die Vereinigten Arabischen Emirate haben in den vergangenen zehn Jahren ein starkes Wachstum erlebt und sind für Coty und die Kosmetikbranche einer der Schlüsselmärkte unter den aufstrebenden Märkten", erklärte Michele Scannavini, der CEO von Coty Inc. "Sowohl Chalhoub als auch Jashanmal haben sich als herausragende Partner für Coty im Nahen Osten und im Rahmen unseres neues Joint Ventures erwiesen, und wir freuen uns darauf, unserem Unternehmen auf diesem wichtigen Markt zu mehr Wachstum zu verhelfen."

"Wir freuen uns sehr darüber, diese langfristige Partnerschaft mit Coty weiterzuführen - eine Partnerschaft, die beiden Unternehmen zahlreiche Vorteile gebracht hat", erklärte Patrick Chalhoub, der CEO von Chalhoub Group. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass dieses Joint Venture unsere Zusammenarbeit stärken und den Anforderungen des Marktes und der Verbraucher in der Region entsprechen wird."

"Unsere Partnerschaften mit mehreren Coty-Marken waren sehr erfolgreich, deshalb freuen wir uns und fühlen uns geehrt, Teil dieses Joint Ventures mit der Muttergesellschaft zu sein", sagte Tony Jashanmal, Geschäftsführer von Jashanmal. "Wir wünschen dieser Partnerschaft viel Erfolg."

Informationen zu Coty Inc.de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@3f71afd6Coty ist ein führendes, weltweit tätiges Unternehmen für Schönheitsprodukte mit einem Umsatz in Höhe von 4,6 Milliarden USD im zum 30. Juni 2013 endenden Geschäftsjahr. Coty wurde 1904 in Paris gegründet und ist ein reines Beauty-Unternehmen mit einem Portfolio an berühmten Düften, Farbkosmetika sowie Haut- und Körperpflegeprodukten, die in über 130 Ländern und Regionen angeboten werden. Zu den Produktangeboten von Coty gehören Marken wie adidas, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel und Sally Hansen.

Informationen zu Chalhoub Groupde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@40cf2b24Chalhoub Group ist seit 1955 der führende Partner für Luxusprodukte im Nahen Osten.

Durch die Kombination der Expertise im Nahen Osten mit dem umfangreichen Fachwissen im Bereich von Luxusartikeln sowie einer scharfen Beobachtungsgabe des Markts und des Verbraucherverhaltens gelingt es Chalhoub Group, erfolgreiche Marken in den Bereichen Mode, Schönheit und Geschenke in der Region zu etablieren.

Mit einer wachsenden Belegschaft von etwa 10.000 Mitarbeitern in 14 Ländern betreibt der Konzern über 500 Einzelhandelsverkaufsstellen. Das hoch qualifizierte, engagierte, professionelle und leidenschaftliche Personal bildet die Erfolgsgrundlage des Unternehmens.

