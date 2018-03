Melodie TV erweitert sein Programm-Portfolio mit erstklassigen TV-Produktionen von Lisa Film

Ab Jänner 2014 erweitert Melodie TV sein Programm um Serienklassiker und Kultkomödien von Lisa Film. Damit bietet der Sender einen Mix aus Musik, Doku und Unterhaltung.

Ötztal-Bahnhof (OTS) - Melodie TV ist bereits über 5.000 Stunden erfolgreich auf Sendung und unterhält sein Publikum mit vielen Schlager-, Volksmusik- und Natursendungen. Ab Jänner zeigt Melodie TV jeden Freitagabend, 20:15 Uhr, nun Kultkomödien oder Schlagerfilme. Der Dienstagabend steht ganz im Zeichen von Serienklassikern. Im Jänner können sich die Zuschauer bereits über fünf hochkarätig besetzte Spielfilme und die Fernsehserie "Almenrausch und Pulverschnee" freuen. Diese Filme waren Quotenrenner in den 70er und 80er Jahren und sorgten für volle Kinosäle. Mit dabei sind viele Stars des deutschen Fernsehens, wie Roy Black, Uschi Glas, Ottfried Fischer, Peter Weck, Ilja Richter, Lex Barker, Gunther Philipp, Chris Roberts und viele mehr.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Lisa Film und Herrn Prof. Karl Spiehs. Die Filme versprechen spaßige und unterhaltsame Fernsehabende. Wir sehen dies als eine große Bereicherung für unsere Zuschauer," so Hans Jöchler, Eigentümer von Melodie TV.

Lisa Film ist eine der größten österreichisch-deutschen Filmproduktionsgesellschaften und hat über 200 Kino-Produktionen und mehr als 150 Spielfilme für Kino und Fernsehn produziert. Der Wiener Film-Tycoon Prof. Karl Spiehs hat in seiner Karriere viele schauspielerische und auch musikalische Talente entdeckt und groß gemacht. "Seit über 50 Jahren sind wir schon im Filmgeschäft aktiv und haben in dieser Zeit mit vielen Stars aus der Musik- und Schlagerszene mit großer Leidenschaft zusammengearbeitet. Es freut mich ganz besonders, viele dieser Stars nun in so einem attraktiven Umfeld, wie es Melodie TV bietet, wiedersehen zu können!", so Prof. Karl Spiehs über seine Kooperation mit Melodie TV. Im Laufe des Jahres wird es über 100 Ausstrahlungen aus dem Repertoire der Lisa Film geben.

