AutoBank AG übernimmt HLA Fleet Services GmbH

- Strategische Erweiterung des eigenen Produktportfolios - Gewinnung von namhaften Fuhrparkkunden

Wien/München (OTS) - Die AutoBank AG, konzern- und markenunabhängige Bank mit Fokus auf die KFZ- und Autohändlerfinanzierung, übernimmt zum 1.1.2014 die HLA Fleet Services GmbH von der Hannover Leasing Automotive GmbH, Pullach, und baut so ihr eigenes Produktportfolio um den Baustein Fuhrparkmanagement deutlich aus.

Die AutoBank AG richtet ihre Unternehmensstrategie stärker auf Wachstum aus und setzt einen deutlichen Fokus auf den Ausbau ihres Produktportfolios. Vor allem die automotive Wertschöpfungskette zum Kunden soll durch die Implementierung von Zusatzleistungen langfristig verlängert und somit der Kundennutzen erheblich gesteigert werden. Neben der KFZ-Finanzierung will die AutoBank AG auch verstärkt alle anderen Serviceleistungen, wie Factoring oder Fuhrparkmanagement, aus einer Hand anbieten können. Erst im Juli dieses Jahres hatte die AutoBank AG gemeldet, zum 1. Januar 2014 die Mehrheit an der adesion factoring GmbH, einem Anbieter von Factoringdienstleistungen für kleinere und mittlere Unternehmen, zu übernehmen und somit ihr Leistungsangebot um den Bereich Factoring zu erweitern. Ein weiterer Schritt der Wachstumsstrategie der AutoBank AG ist nun die Übernahme der HLA Fleet Services GmbH, welche innovative Fuhrparkmanagement- und Serviceleistungen für unterschiedliche Fahrzeugarten und Flottengrößen anbietet und somit ebenfalls eine geeignete Ergänzung für das Produktportfolio der AutoBank AG bildet. Fuhrparkmanagement stellt einen immer stärker wachsenden Markt im Bereich der automotiven Dienstleistungen dar, nicht zuletzt auch deshalb, weil immer mehr mittelständische Unternehmen im Outsourcen dieser Dienstleistung Wettbewerbsvorteile erkennen.

Gerhard Dangel, Vorstand der AutoBank AG: "Das von der HLA Fleet Services angebotene Fuhrparkmanagement ermöglicht es uns, komplexe kundenspezifische Anforderungen wie Finanzierung, Versicherung, Serviceleistungen, Garantieverlängerungen, Remarketing etc. unter einem Dach zu vereinen und jedem Endkunden individuell die beste Lösung am Markt in allen Segmenten zur Verfügung zu stellen. Sowohl die Kunden der Autobank AG wie auch der HLA Fleet Services GmbH werden in Zukunft von dem erweiterten Leistungsspektrum profitieren."

Die HLA Fleet Services GmbH ist aus einem Geschäftsbereich der Hannover Leasing Automotive GmbH hervorgegangen und bietet Fuhrparkmanagementdienstleistungen für die Fahrzeugflotten namhafter Unternehmen. Mit dem Erwerb der HLA Fleet Services GmbH und dem strategischen Ausbau ihres Produktportfolios schafft sich die AutoBank AG für die Zukunft eine attraktive Marktposition am deutschen und österreichischen Markt.

Matthias Rotzek, Geschäftsführer der HLA Fleet Services GmbH: "Wir freuen uns sehr, mit der AutoBank AG einen neuen Gesellschafter zu haben, der ein starkes strategisches Interesse an unserer Entwicklung hat. Dadurch werden wir für unsere Kunden auch in Zukunft ein verlässlicher und leistungsstarker Partner sein."

Markus Beuchert, Vorstand der AutoBank AG: "Wir sind überzeugt davon, dass die hohe Professionalität und das langjährige Know-how der Mitarbeiter sowie die innovative Fuhrparksoftware der HLA Fleet Services GmbH unseren Kunden und uns zukünftig einen deutlichen Mehrwert liefern werden. Mit der aktuellen Erweiterung unseres Produktangebots um die Bausteine Factoring und Fuhrparkmanagement sind wir für 2014 bestens aufgestellt und erwarten aus diesen Akquisitionen positive Effekte für unsere weitere Geschäftsentwicklung."

Über HLA Fleet Services

Die HLA Fleet Services GmbH ist ein unabhängiger Dienstleister für Fuhrparkmanagement und Fuhrparkservices. Sie ist hervorgegangen aus einem Geschäftsbereich der Hannover Leasing Automotive GmbH und besitzt dadurch eine langjährige Expertise im Full Service Geschäft sowie die damit verbundenen Marktkontakte. Das Leistungsspektrum erstreckt sich von der Konsolidierung heterogener Multi-Supplier-Fuhrparkstrukturen über spezielle Module wie z.B. Wartungs-, Reparatur- und Reifenmanagement bis hin zu kundenindividuellen Services. Die Leistungen werden für Pkw, Lkw und Flurförderzeuge erbracht. Das Unternehmen verfügt über eine solide Infrastruktur aus erfahrenen Mitarbeitern, ausgereiften Prozessen sowie einer modernen und flexiblen Fuhrparkmanagement-Software.

Über die AutoBank

Die AutoBank AG mit Sitz in Wien ist eine der führenden Banken in Österreich für Finanzierungsfragen rund um das Auto. Autohandelsunternehmen in Österreich und Deutschland können bei der AutoBank AG ihre Lagerbestände an Neu- und Gebrauchtwagen sowie ihre Vorführwagen finanzieren. Gleichzeitig bietet die AutoBank AG für die Endkunden von Autohandelsunternehmen entsprechende Kfz-Leasing- und -Finanzierungslösungen an. Für Anleger, die attraktive Konditionen suchen, bietet die AutoBank AG Anlagemöglichkeiten bei Tages- und Festgeld.

Derzeit arbeitet die AutoBank AG mit rund 600 Autohandelsunternehmen zusammen und verfügt über 14.000 Leasing- und Finanzierungskunden. Rund 41.200 Anleger in Deutschland und Österreich vertrauen der AutoBank AG derzeit ihr Tages- und Festgeld an. Die AutoBank AG verfügt über eine Bilanzsumme von rund 337 Mio. Euro.

