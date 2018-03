Papst wünscht ein "Weihnachten der Hoffnung"

Bei seinem letzten Angelus-Gebet vor Weihnachten äußerte sich Franziskus auch spontan zu einem Transparent mit der Aufschrift "Die Armen können nicht warten"

Vatikanstadt, 22.12.13 (KAP) Papst Franziskus hat allen Menschen ein "Weihnachtsfest der Hoffnung und der Brüderlichkeit" gewünscht. Bei seinem letzten Angelus-Gebet vor Weihnachten verabschiedete er sich am Sonntag mit Wünschen zum bevorstehenden Christfest. An dem Mittagsgebet auf dem Petersplatz in Rom hatten bei sonnigem Winterwetter mehrere Zehntausende Gläubige teilgenommen.

Zum Mittagsgebet des Papstes war auch eine Gruppe der neuen "Forconi"-Bewegung gekommen, die in Italien seit einigen Wochen und teilweise gewaltsam gegen Armut, Arbeitslosigkeit und Politikerprivilegien protestiert. Die "Wutbürger" hatten am Vormittag nahe der Engelsburg demonstriert und waren dann in Richtung Vatikan marschiert. Franziskus rief die Aktivisten zu konstruktivem Einsatz für das Gemeinwohl, Gewaltlosigkeit, Dialog und Verteidigung der Rechte auf.

Spontan äußerte sich Franziskus auch zu einem Transparent mit der Aufschrift "Die Armen können nicht warten", das Gläubige am Rand des Petersplatzes aufgespannt hatten. Er unterstrich den Anspruch jeder Familie auf eine angemessene Wohnung und beklagte, dass viele Menschen aus unterschiedlichen Gründen ihre Häuser verloren hätten. Mit Nachdruck appellierte er an Politiker und Sozialinstitutionen, dafür Sorge zu tragen, dass alle Familien ein Haus hätten.

