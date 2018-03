Arbeitszeit aufzeichnen mit dem AK Zeitspeicher - jetzt auch als Gratis-App (2)

Wien (OTS) - Den Arbeitszeitkalender gibt es jetzt auf www.ak-zeitspeicher.at auch elektronisch. Arbeitszeitaufzeichungen sind Grundlage für die Kontrolle der Auszahlungen der Mehr- und Überstunden. Um eine bessere Kontrolle zu gewährleisten hat die AK jetzt auch den Zeitspeicher weiter entwickelt und stellt diesen allen ArbeitnehmerInnen kostenlos zur Verfügung. Den AK Zeitspeicher gibt es auch als App für iPhones und Androids zum Gratisdownload, erhältlich im AppStore oder auf Google Play. Einmal registriert, kann der Zeitspeicher von vielen Geräten aus genutzt werden.

AK Zeitspeicher übers Handy nutzen

Der AK Zeitspeicher verfügt über eine spezielle Eingabe-Möglichkeit auf allen internetfähigen Handys, sogenannten Smartphones. Einfach www.ak-zeitspeicher.at aufrufen, ein Klick genügt, das System erkennt automatisch, dass es sich um einen Aufruf vom Handy aus handelt und zeigt die dafür optimierte Seite an. Damit können Aufzeichnungen immer aktuell gehalten werden.

Arbeitszeit am Computer aufzeichnen

Mit dem AK Zeitspeicher können eigene Aufzeichnungslisten angelegt und auch mehrere Zeitspeicherungen parallel durchgeführt werden. Arbeitszeiten und Freizeitaktivitäten werden einfach und schnell dokumentiert und können am Monatsende in Form einer PDF-Datei oder einer Excel-Tabelle ausgedruckt werden.

Der Zeitspeicher kann auch Geolokationen mitspeichern, wenn diese Funktion vom User erlaubt wird. Wird einmal ein Eintrag vergessen, kein Problem: Einfach nachtragen. Alle Daten bleiben selbstverständlich anonym.

