Jank: 850.000 am letzten Einkaufssamstag vor Weihnachten unterwegs

Blitzumfrage: Sportartikel-, Spielwaren- und Buchhandel heute am stärksten - Besonders hohe Händlerzufriedenheit in Linzer Straße, Favoritenstraße und Neubaugasse

Wien (OTS) - 21.12.2013 - Bei einer Blitzumfrage von Makam Research im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien zeigen sich die Wiener Händler mit dem Verlauf des letzten Einkaufssamstags vor Weihnachten sehr zufrieden. Vor allem die Kaufleute in der Linzer Straße, der Neubaugasse, der Landstraßer Hauptstraße und der Favoritenstraße bewerten die Kauflaune der Konsumenten heute mit Bestnoten. "Die Einkaufsstraßen sind noch besser besucht als vor einer Woche. 850.000 Passanten nützen bei strahlendem Sonnenschein den Samstag, um letzte Weihnachtsgeschenke zu besorgen", sagt Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien. Am zufriedensten sind laut der Blitzumfrage die Sportartikel-, Spielwaren- und Buchhändler; gefolgt von Parfumerien und Bekleidungshandel. Weiteres Detail der Befragung: Die Kauflaune und die Ausgabenbereitschaft der WienerInnen und der TouristInnen steigen am heutigen Samstag nochmals an.

Top-Geschenke am heutigen Samstag

Bücher stehen - wie schon an den vorigen Einkaufssamstagen - auch heute ganz oben auf der Einkaufsliste. Vor allem Kinderbücher, Romane und Kochbücher werden gekauft. Im Sportartikelhandel ist heute die Nachfrage nach Skiausrüstung besonders groß, während im Spielzeughandel vor allem Puppen, Lego und Brettspiele besorgt werden. Top bei den Parfumerien sind Geschenkesets und Accessoires. Im Bekleidungshandel dominieren an diesem Samstag Pullover, Hosen und Jacken. Weiters stark gefragt: u.a. TV-Geräte, Handyzubehör, warme Winterschuhe und Silberschmuck bzw. Schmucksammelsysteme.

Die Blitzumfrage zeigt, dass der heutige 4. Einkaufssamstag über dem Umsatzniveau des vergangenen Einkaufssamstags liegen wird. Das Weihnachtsgeschäft wird aber auch nach dem Heiligen Abend noch weitergehen. Traditionell erzielt der stationäre Einzelhandel in Wien noch knapp 20 Prozent der Weihnachtsumsätze zwischen Stephanitag und Silvester, denn der Trend zu Gutscheinen als Weihnachtsgeschenke hält ungebrochen an.

