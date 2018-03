Blümel: Regierungspakt gilt auch für Heinisch-Hosek

Tinte am Regierungspakt noch nicht trocken, schon setzt sich Heinisch-Hosek darüber hinweg

Wien, 21. Dezember 2013 (ÖVP-PD) "Im Zentrum der Koalition muss ein neuer Stil der Regierungszusammenarbeit stehen. Nach der Angelobung gilt der neue Pakt auch für Bildungsministerin Heinisch-Hosek. Doch die Tinte auf dem Koalitionsvertrag ist noch nicht einmal trocken und Heinisch-Hosek will den Pakt schon wieder aufschnüren. Wenn sie mit dem vereinbarten Kompromiss nicht mit kann, hätte sie sich nicht angeloben lassen müssen", sagt ÖVP-Generalsekretär Gernot Blümel zu Heinisch-Hoseks Aussagen im Ö1-- "Journal zu Gast". Blümel unterstreicht, dass sich die Regierung auf einen gemeinsamen Weg für Österreich geeinigt hat. "Genau das brauchen wir in Österreich jetzt auch: konstruktive gemeinsame Regierungsarbeit. Denn nur gemeinsam mit dem Regierungspartner können wir das Vertrauen in die Politik wieder herstellen." ****

Der ÖVP-Generalsekretär betont abschließend: "In den letzten Wochen der Verhandlungen haben die beiden Parteien nicht gerade Stabilität und Geschlossenheit vermittelt. Das muss sich ändern. Wir haben die Signale aus der Bevölkerung verstanden. Nur wenn wir gemeinsam hart und konsequent an der Umsetzung des Koalitionsvertrages arbeiten, können wir das verlorene Vertrauen wieder herstellen. Die Chefs der beiden Parteien haben das auch

klar gemacht. Nach den Äußerungen von Heinisch-Hosek muss man sich allerdings fragen, wer in der SPÖ nun eigentlich das Sagen hat."

