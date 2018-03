"profil": Hypo Alpe-Adria vor neuer Staatshilfe

BMF-interne Berechnungen: Zuschuss noch im zweiten Quartal 2014 - Heftige OeNB-Kritik an Wyman-Analyse

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, kursieren im Finanzministerium Berechnungen, wonach die Hypo Alpe-Adria bereits im Frühjahr 2014 die nächste Kapitalzufuhr benötigen wird. Unter der Annahme, dass keine Bad Bank-Lösung fixiert wird, sollen die 2013 zugeführten 1,75 Milliarden Euro mit Erstellung des Jahresabschlusses weitestgehend aufgebraucht sein. Im zweiten Quartal 2014, spätestens im dritten könnte die Bank neue Staatshilfen benötigen, um die regulatorischen Eigenmittelvorschriften zu erfüllen. Hypo-Sprecher Nikola Donig gegenüber "profil": "Aus heutiger Sicht haben wir einen Polster. Vor August 2014 können wir keine seriösen Angaben zum weiteren Kapitalbedarf machen." In dem mit der EU akkordierten Restrukturierungsplan sind bis 2017 in Summe 5,4 Milliarden an staatlicher Kapitalzufuhr eingebucht. 3,65 Milliarden sind - unter Abzug der 2013 bereits überwiesenen Beträge - noch offen.

Wie "profil" weiter berichtet, übt die Oesterreichische Nationalbank heftige Kritik an der Arbeit des Beratungsunternehmens Oliver Wyman, das in einer jüngst öffentlich gewordenen Expertise die Insolvenz der Bank empfiehlt. In einem Schreiben an das Finanzministeriums vom 9. Dezember halten OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny und dessen Vize Andreas Ittner ausdrücklich fest: "Abgesehen davon, dass die Aussagen ... teilweise nicht nachvollziehbar erscheinen, werden maßgebliche Aspekte - wie etwa der Umstand, dass der Bund Eigentümer der HAA ist, oder die im Insolvenzfall bestehende Gefahr eines Bank-Runs in SEE (Südosteuropa, Anm.) - nicht oder nur unzureichend berücksichtigt. Zudem enthält die Unterlage keinerlei quantitative Untermauerung der diskutierten Handlungsoptionen ... Insgesamt ist festzuhalten, dass die gegenständliche Unterlage aus Sicht der OeNB nicht als ausgereifte Entscheidungsgrundlage angesehen werden kann."

