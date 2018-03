Schwarzenberg in "profil": "Verwunderlich" und "traurig"

Ex-Außenminister der Tschechischen Republik kritisiert Stillstand in Österreich

Wien (OTS) - In einem Interview in der Montag erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" kritisiert Karel Schwarzenberg, der ehemalige Außenminister der Tschechischen Republik, das Fernbleiben der neuen österreichischen Regierung von außenpolitisch wichtigen Terminen. "Es ist verwunderlich, dass nicht wenigstens einer der beiden neuen Finanzstaatssekretäre bei den Verhandlungen zur Bankenunion in Brüssel war. Vielleicht sind sie nicht sattelfest und nur aus parteipolitischen Gründen ernannt worden?" Das erinnere ihn an das Motto: "Stellt euch vor, es gibt Europa, und keiner geht hin." Schwarzenberg hatte bereits im Sommer Michael Spindeleggers häufiges Fehlen bei EU-Räten kritisiert. Auch dass es kein Vertreter Österreichs rechtzeitig zu den Trauerfeierlichkeiten für Mandela nach Südafrika geschafft hat, findet Schwarzenberg "traurig". Den neuen Außenminister Sebastian Kurz halte er für einen begabten Mann, es bestehe nur die Gefahr, "dass man ihn verheizt".

Die Neuauflage der rot-schwarzen Koalition erzeuge "Stillstand", sagt Schwarzenberg im "profil"-Interview; davon profitiere vor allem die FPÖ: "Manchmal hat man den Eindruck, dass es in der Regierung eine geheime Fördergesellschaft gibt, um Strache auf den ersten Platz zu helfen."

