Nordic Semiconductor kündigt Bluetooth Smart-Lösung für drahtlose Energieübertragungstechnologie Rezence und das Central-Role-Bluetooth-Niedrigverbrauch-SoftDevice S120 mit acht Datenverbindungen für das nRF51822 an und ermöglicht gleichzeitiges Aufladen

Oslo, Norwegen (ots/PRNewswire) - Ultra Low Power (ULP)-HF-Spezialist Nordic Semiconductor ASA hat

heute bekanntgegeben, dass sein zentraler Protokollstapel mit acht Datenverbindungen, S120, und das auf dem Rezence(TM)-Standard basierende nRF51-SDK für Anwendungen mit drahtloser Energieübertragung, entwickelt und fortgeführt von der Alliance for Wireless Power (A4WP), ab sofort erhältlich ist.

Rezence ist eine Technologie zur drahtlosen Energieübertragung und basiert auf den Grundlagen der magnetischen Resonanz. Rezence begrüsst das Konzept der räumlichen Freiheit und erweitert drahtlose Stromanwendungen "über das Spielfeld" und den Zubehörmarkt hinaus bis hin zu fast jedem Mobilgerät und fast jeder mobilen Plattform.

Das S120 ist ein Niedrigverbrauch-SoftDevice mit Central-Role-Bluetooth(R) für das SoC nRF51822. Das nRF51-SDK für drahtlose Energieübertragung umfasst Dienstleistungen/Profile für ein Rezence-Stromübertragungsgerät (PTU) und -Stromempfangsgerät (PRU) sowie Beispiele für Zustandsmaschinen. Das S120 stellt gemeinsam mit dem nRF51-SDK für drahtlose Energieübertragung eine Lösung für den Out-of-Band (OOB)-Signalabschnitt eines Rezence-Ladepads dar. Dank der Unterstützung für acht gleichzeitige Verbindungen kann ein auf der nRF51822- und S120-Technologie basierendes Ladepad bis zu acht Geräte gleichzeitig aufladen. Das vorhandene periphere Bluetooth-Niedrigverbrauch-SoftDevice bietet in Kombination mit dem SDK die gleiche Lösung für ein wiederaufladbares Rezence-Gerät.

Im Gegensatz zu älteren Technologien basiert Rezence auf den Grundlagen der magnetischen Resonanz, welche eine ganze Reihe an Vorteilen für das Ökosystem des drahtlosen Aufladens bietet. Bluetooth Smart wurde von Rezence als Technologie für Out-of-Band (OOB)-Ladeverwaltungsfunktionen bei Rezence-Anwendungen gewählt.

Mit der Rezence-Technologie kann fast jede Oberfläche in eine drahtlose Aufladeplattform verwandelt werden, mit der jedes Rezence-fähige Mobilgerät betrieben werden kann. Dazu gehören der Einzelhandel, Flughäfen, Automobile sowie Wohn- und Büromöbel. Die Rezence-Technologie soll ferner in Geräte wie Laptops und tragbare Ladegeräte integriert werden. So sollen die weltweit ersten wahren mobilen Energiequellen zur drahtlosen Aufladung entstehen.

Das S120-SoftDevice umfasst sämtliche Bluetooth-Niedrigverbrauch-Energieprotokollschichten, darunter auch GATT/GAP. Es unterstützt zentrale und Beobachterrollen mit mehreren Datenverbindungen, GATT-Server und -Client sowie ereignisgesteuerte, asynchrone und threadsichere GATT/GAP- und L2CAP-APIs. Die Option acht simultaner Datenverbindungen machen das S120 ideal für Bluetooth-Niedrigverbrauch-Hubs, bei denen es sich nicht um Smartphones oder Tablet-PCs handelt. Das S120 wird als SoftDevice für Nordics ICs der nRF51-Serie geliefert und ist als solches ein vorkompiliertes Binärprogramm ohne Abhängigkeit von der Verbindungsdauer zum Anwendungscode, welches vom Benutzer bequem heruntergeladen werden kann.

Das S120 wird um das nRF51-SDK ergänzt. Das nRF51 bietet ein grosses Spektrum an Bluetooth-Niedrigverbrauch-Diensten/Profilen und kann die Anwendungsentwicklung auf vielerlei Art vereinfachen und beschleunigen. Das gegenwärtige nRF51-SDK nutzt zudem die flashbasierte Architektur der nRF51-Serie und bietet Entwicklern eine Vielzahl an Funktionen und Beispielen, wie z. B. Over-The-Air Device Firmware Upgrade (OTA DFU).

Bestehende Kunden mit dem nRF51822 können die Engineering-Version des S120 sowie ein aktualisiertes nRF51-SDK ab heute herunterladen. Im ersten Quartal 2014 wird darüber hinaus eine Produktionsversion des S120 mit Bluetooth 4.1 verfügbar.

Das nRF51-SDK für drahtlose Energieübertragung steht den Kunden ab heute in begrenztem Umfang zur Verfügung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Nordic Semiconductor.

"Der Rezence-Standard für drahtlose Energieübertragung stellt eine der aufregendsten Entwicklungen im Bereich der Unterhaltungselektronik der letzten Zeit dar. Die Möglichkeit, unsere persönlichen elektronischen Produkte mit räumlicher Freiheit drahtlos aufzuladen, ist äusserst ansprechend - und wird mit der zunehmenden Popularität von "Wearable"-Produkten auch immer interessanter. Diese Technologie wird aller Wahrscheinlichkeit nach die Türen zu einer Vielzahl an Ladepad-Produkten öffnen, und viele Verbraucherprodukte werden ebenfalls Rezence-kompatibel gestaltet werden. Als führender Siliziumanbieter für Bluetooth Smart freut sich Nordic über die Wahl von Bluetooth mit Niedrigverbrauch als Out-of-Band-Signaltechnologie für Rezence-Produkte. Nordic bietet nun die nötigen Lösungen an, um Entwicklern den Weg zur Konzipierung neuer Produkte für diesen Standard zu bereiten", so Geir Langeland, Direktor von Vertrieb & Marketing von Nordic Semiconductor.

"Mit dem Central-Role-Bluetooth-Niedrigverbrauch-SoftDevice S120 mit acht Datenverbindungen für das nRF51822 und einem dazugehörigen nRF51-SDK zur drahtlosen Energieübertragung gibt Nordic seinen Kunden wie auch bisher die nötigen Werkzeuge für Hardware- und Software-Lösungen für ihre Endprodukte an die Hand. Die Kombination aus S120, S110, SDKs und dem SoC nRF51822 bietet Entwicklern nun frühzeitig die Möglichkeit, mit der Entwicklung von Produkten für diese aufregende neue Marktchance für die drahtlose Energieübertragung und den Rezence(TM)-Standard zu beginnen", erklärt Langeland weiter.

