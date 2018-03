Steiermark: Franz Titschenbacher ist neuer Landwirtschaftskammer-Präsident

Gerhard Wlodkowski legt Amt nach 21 Jahren zurück

Graz (OTS) - Mit überwältigender Mehrheit wählte heute die Vollversammlung Franz Titschenbacher zum neuen Präsidenten der Landwirtschaftskammer Steiermark. Titschenbacher erhielt 94,6% der Stimmen. Er folgt dem langjährigen Präsidenten Gerhard Wlodkowski. Neue Vizepräsidentin ist die Deutsch Goritzer Bäuerin Maria Pein, die 86,5% der Stimmen bekam.

Dank für das Vertrauen

In einer ersten Reaktion dankten der neue LK-Präsident und die Vizepräsidentin für das große Vertrauen. Titschenbacher und Pein betonten, dass sie ihrem Amt mit großem Respekt und Freude begegnen und die neue Aufgabe als große Herausforderung sehen. Er könne auf ein gutes, agrarpolitisches Fundament und mit der Landwirtschaftskammer auf ein "gut bestelltes Haus" bauen, betonte Titschenbacher. Konkret nannte er die EU-Agrarreform sowie das Regierungsprogramm, in denen die Weichen zukunftstauglich gestellt sind. Auch das Haus LK ist zu einem modernen Beratungs-, Bildungs-und Serviceunternehmen ausgebaut.

Lob für den scheidenden Präsidenten von allen Fraktionen

Für den scheidenden Präsidenten Wlodkowski, der knapp 21 Jahre an der Spitze der LK Steiermark stand, gab es Standing Ovations sowie großes Lob und Anerkennung von allen drei in der Vollversammlung vertretenen Fraktionen. Wlodkowski, der mit dem Goldenen Ehrenzeichen der LK ausgezeichnet wurde, betonte in seiner Abschiedsrede: "Ich habe die Aufgabe immer mit 'Herzblut' gemacht." Sein Nachfolger unterstrich: "Wlodkowski ist ein großer steirischer Bauernvertreter, Agrarpolitiker und Sozialpartner. Als durchsetzungsstarker Verhandler mit Weitblick hat er in Graz, Wien und Brüssel enorm viel für die heimischen Bäuerinnen und Bauern erreicht." Auch Landeshauptmann-Stellvertreter Hermann Schützenhöfer würdigte Wlodkowski als "großen Bauernführer mit Handschlagqualität", dessen Freundschaft er sehr schätze.

Titschenbacher: Herausfordernde Aufgabe

Als große, herausfordernde Aufgabe bezeichnet Titschenbacher, der sich zu einer produzierenden Landwirtschaft bekennt, die Umsetzung der neuen Regeln für die gemeinsame EU-Agrarpolitik ab 2014. "Hier sind Sicherheit und Planbarkeit für die Bauern das Entscheidendste. Dafür werde ich kämpfen."

Mit realistischer Zuversicht und der Kraft der Regionen

"Ich will die steirischen Bauern mit realistischer Zuversicht in die Zukunft führen und Unterstützer sowie Wegbereiter von neuen Chancen und Ideen sein", so Titschenbacher weiter. "Gemeinsam mit den Verantwortungsträgern der verschiedenen agrarischen Sparten will ich die Kraft der Regionen und der Regionalität weiter stärken sowie bäuerliche Innovationen und Produktentwicklungen vorantreiben."

Jugend: Landwirtschaft hat Zukunft!

"Die Landwirtschaft ist ein Wirtschaftszweig der Zukunft, die insbesondere der bäuerlichen Jugend und den Hofübernehmern viele Chancen offen hält. Nicht die Betriebsgröße ist dafür ausschlaggebend, sondern eine gute, fundierte Ausbildung und die lebensbegleitende Weiterbildung, der Ideenreichtum und die persönliche Einstellung", betonte der Präsident.

Erneuerbare Energie als nachhaltiges Stärkefeld

Ein großes Stärkefeld für die steirischen Bauern sind die erneuerbaren Energieträger. Damit leistet die Landwirtschaft, die Leidtragende des Klimawandels ist, einen wichtigen Beitrag, die Folgen der Klimaveränderung zu mildern. Titschenbacher: "Ich werde eine noch stärkere Vernetzung von Landwirtschaft, Industrie und Forschung vorantreiben, um gemeinsame Chancen noch effizienter zu nützen und den Klimawandel zu bremsen."

Schlagkräftig auf dem Markt - Faire Preise

Land- und forstwirtschaftliche Produkte und Innovationen können auf dem Markt nur dann erfolgreich sein, wenn sie in entsprechenden Mengen verfügbar sind. "Ich will die Partnerschaft zu den Verarbeitungs- und Vermarktungsbetrieben, Erzeugergemeinschaften und Genossenschaften weiter ausbauen, damit die landwirtschaftlichen Erzeugnisse schlagkräftig vermarktet werden können", betonte Titschenbacher. "Die Einkommen der Landwirte müssen im Wesentlichen aus der Produktion kommen, für unsere Qualitätswaren müssen wir auch faire Preise erzielen können."

Botschafter für ein realistisches Bild der Landwirtschaft in der Gesellschaft

Der Dialog mit der Gesellschaft ist dem neuen LK-Präsidenten ein Herzensanliegen. "Es geht um mehr Wertschätzung für die Bäuerinnen und Bauern: Ich werde daran arbeiten, dass die Gesellschaft ein realistisches Bild von der Landwirtschaft zeichnet. Das ist die Grundlage eines respektvollen Miteinanders", so Titschenbacher.

Pein: Bauern brauchen Wertschätzung und Wertschöpfung sowie eine soziale Absicherung

Auch Vizepräsidentin Maria Pein trat in ihrer Antrittsrede für eine flächendeckende, nachhaltig produzierende Landwirtschaft ein. "Neben der Wertschätzung unserer kostbaren, regionalen Lebensmittel brauchen wir auch eine entsprechende Wertschöpfung, damit die Bauern, insbesondere die bäuerliche Jugend, die Chancen und Möglichkeiten nutzen sowie die Höfe erhalten und weiterentwickeln können." Eine ihrer Kernaufgaben sei auch die soziale Absicherung der bäuerlichen Bevölkerung: "Ich kämpfe für eine nachhaltige Absicherung der Pensionen, des Generationenvertrages und der Sozialversicherungsanstalt der Bauern."

Problematik rund um Maiswurzelbohrer lösen

Die Vizepräsidentin ging auch auf die Problematik rund um den Maiswurzelbohrer ein. Sie setze sich intensiv dafür ein, "den Maisanbau zu erhalten und Alternativen zum Ausfall der Futtergrundlage Mais zu finden".

Weiterentwicklung der Höfe muss möglich sein

"Um die Wettbewerbsfähigkeit der steirischen Betriebe zu erhalten, muss auch künftig eine Weiterentwicklung möglich sein", betonte Pein ferner. Daher trete sie dafür ein, "dass das Baugesetz, die Verfahrensdauer und die Zuständigkeiten neu geordnet werden".

40% der Höfe führen Bäuerinnen

"40% der Betriebe werden von Bäuerinnen geführt. Das sind Frauen, die täglich betriebliche Entscheidungen treffen. Hier müssen wir Bildungs- und Beratungsangebote zu unternehmerischen und sozialen Belangen anbieten", betonte die neue Vizepräsidentin, die sich im besonderen Maß auch für die Anliegen der Bäuerinnen einsetzen will. (Schluss)

