Bundespräsident Heinz Fischer gratuliert Willi Resetarits zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Heinz Fischer hat Willi Resetarits zum 65. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er ihm für sein großes Wirken als Sänger, Kabarettist und Entertainer dankt. "Sie haben mit Ihrem unverkennbaren Stil nachhaltige Erfolge gefeiert und vielen Menschen - sei es auf der Bühne oder im Radio - unzählige Stunden der Freude geschenkt", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

