ORF III am Wochenende: Ein Hoch auf Heinz Conrads zum 100. Geburtstag und "Christmas in Vienna 2013"

Außerdem: EU-Gipfel-Pressekonferenz, "Österreich II", "Don Carlo" mit Plácido Domingo und viel Adventglanz

Wien (OTS) - Auch am vierten Adventwochenende beschert ORF III Kultur und Information seinem Publikum ein besonders intensives und buntes Programm.

Am Samstag, dem 21. Dezember 2013, steht nach der Pressekonferenz vom EU-Gipfel (9.00 Uhr) ab 11.05 Uhr alles im Zeichen vorweihnachtlicher Festtagsstimmung mit zahlreichen Sendungen zum Weihnachtsbrauchtum im ganzen Land. Im Hauptabend um 20.15 Uhr beleuchtet Hugo Portisch in "Österreich II" das Ringen um den Frieden und das Weiterkommen des Landes kurz nach Kriegsende. Um 21.40 Uhr präsentiert ORF III die neue Dokumentation "ORF-Legenden: Heinz Conrads" von Robert Tauber anlässlich des Geburtstags der Radio- und Fernsehikone, der sich auf den Tag genau zum 100. Mal jährt. Außerdem: um 22.30 Uhr "kult.reloaded: Aus dem Archiv: Heinz Conrads" - die Aufzeichnung einer Gedenkveranstaltung im Wiener RadioKulturhaus mit zahlreichen Wegbegleitern - bzw. bereits um 17.00 Uhr "Unser Österreich: Guten Abend die Madln, Servas die Buam", eine Conrads-Hommage mit Teddy Podgorski.

Am Sonntag, dem 22. Dezember, weihnachtet es ganz klassisch in "Erlebnis Bühne", wenn ORF III um 20.15 Uhr "Christmas in Vienna 2013" mit Angelika Kirchschlager, Ursula Langmayr, Joel Prieto und Luca Pisaroni zeigt. Als Einstimmung ist um 18.45 Uhr das traditionelle Adventkonzert aus dem Jahr 2006 zu sehen. Mit "Don Carlo" aus der New Yorker Met mit Plácido Domingo und Grace Bumbry zeigt ORF III um 21.35 Uhr ein weiteres Klassik-Highlight.

Die Sendungen im chronologischen Überblick:

Samstag, 21. Dezember: EU-Gipfel, "Österreich II", Conrads-Geburtstag und Weihnachtsbrauchtum

"EU-Gipfel": Pressekonferenz zu Ukraine, Bankenunion und Verteidigungspolitik (9.00 Uhr)

Der letzte EU-Gipfel dieses Jahres sollte eigentlich der Verteidigungspolitik gewidmet sein, doch die aktuellen Anti-Regierungsproteste in der Ukraine und die geplatzte Annäherung an die EU haben auch dieses Thema auf die Agenda gesetzt. Außerdem wird thematisiert, wer das letzte Wort hat, wenn es darum geht, kriselnde Banken zu schließen. Bis Jahresende war eine Einigung bei der Bankenunion anvisiert. ORF III zeigt ungeschnitten die Abschlusspressekonferenzen von Werner Faymann, Angela Merkel, des Präsidenten des Europäischen Rats, Herman Van Rompuy, des Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso und des EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz.

Ein Tag im festlichen Advent-Gewand mit acht Sendungen (ab 11.05 Uhr)

Ab 11.00 Uhr bietet ORF III ein feierlich-besinnliches Tagesprogramm, das die Woche vor dem Weihnachtsfest einläutet: "Vom Ende der Welt bis zum Anfang: Zu Fuß nach Jerusalem" wandern die drei österreichischen Pilger-Pioniere Johannes Aschauer, Otto Klär und David Zwilling, bis sie am Heiligen Abend in Bethlehem ankommen (11.00 Uhr). Die Sendung "Bregenzer Advent" blickt um 11.35 Uhr nach Vorarlberg, wo das Weihnachtsmärktle mit seinen Glasbläsern, Krippenbauern, Holzschnitzern und Kerzenziehern in der idyllischen Oberstadt ein ganz besonderes Flair ausstrahlt. Um 12.30 Uhr spürt der Film "Der Lärm der stillsten Zeit" den Widersprüchen im Advent nach, bevor "Götter in christlichem Gewand" um 13.15 Uhr dem Mythos der Heiligen auf die Spur geht. Das zweiteilige Magazin "Das stille Fest - damals und heute" nimmt ab 13.45 Uhr die Adventtraditionen der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie in den Fokus. Tobias Moretti ist im Anschluss um 15.25 Uhr in Xaver Schwarzenbergers Weihnachtsdrama "Krambambuli" aus dem Jahr 1998 zu sehen, für das Felix Mitterer die literarische Vorlage von Marie von Ebner-Eschenbach für das Drehbuch adaptierte. Um 17.30 Uhr richtet "Advent- und Weihnachtsbrauchtum in Österreich" den Blick nach Westösterreich, bevor sich dann um 17.55 Uhr "Das große Lied" auf die Spuren von Franz Gruber und Joseph Mohr, den Schöpfern des bekanntesten aller Weihnachtslieder "Stille Nacht", begibt.

"Österreich II": Hugo Portisch über "Ein einig Volk" (20.15 Uhr)

Den Hauptabend die "zeit.geschichte" mit Hugo Portischs "Österreich II" ein. In Folge zehn, "Ein einig Volk", ringt die hungernde Stadt Wien ums Überleben und die provisorische Regierung Renners um Anerkennung. Während die Siegermächte über Reparationszahlungen beraten und letzte Geldbestände konfiszieren, rücken die Österreicherinnen und Österreicher zusammen und kämpfen für ihre Interessen. Aus allen Landesteilen eilen sie der provisorischen Regierung in Wien zu Hilfe. In einer 48 Stunden dauernden Länderkonferenz einigen sich Vertreter aus allen Bundesländern und treten gemeinsam den alliierten Mächten gegenüber, mit der Aufforderung, der Befreiung nun auch die Freiheit folgen zu lassen.

Heinz Conrads: Programmschwerpunkt zum 100. Geburtstag

Um 21.40 Uhr feiert ORF III mit der Dokumentation "ORF-Legenden:

Heinz Conrads" von Robert Tauber den 100. Geburtstag des Volksschauspielers, Wienerliedsängers, Entertainers, Kabarettisten und Rundfunkpioniers Heinz Conrads. Vom Modelltischler über den Heeresdienst hin zum Theater und Kabarett machte er seinen Weg vom Radio zum Fernsehen und wurde dort über Jahrzehnte zu einem Liebling der österreichischen Rundfunknation. Nebenbei war er begeisterter Wienerliedinterpret und hatte Engagements an diversen Wiener Theatern. Die Dokumentation von Robert Tauber beschreibt das Leben des großen Entertainers, setzt sich mit den Klischees rund um die Person auseinander und zieht Verknüpfungen bis in die Gegenwart. Zum Auftakt des Heinz-Conrads-Abends zeigt ORF III um 17.00 Uhr das Porträt "Guten Abend die Madln, Servas die Buam" - Conrads legendäre Abschiedsworte. Teddy Podgorski erinnert mit etlichen Theater-, Film-und Fernsehausschnitten an einen, der nie einen Nachfolger hatte, nicht haben konnte.

Weiter mit Heinz Conrads geht es um 22.30 Uhr mit "Aus dem Archiv:

Heinz Conrads". Gerhard Tötschinger führt durch einen Erinnerungsabend in Gedenken an die österreichische Medienikone. Die Veranstaltung vom 21. Oktober 2013 beinhaltet Schätze des ORF-Fernseharchivs, kleine künstlerische Live-Acts und Gespräche mit Zeitzeugen und Weggefährten wie Willy Fantel, Trude Marzik und Witwe Erika Conrads.

Sonntag, 22. Dezember: "Erlebnis Bühne" mit "Christmas in Vienna" und Plácido Domingo als "Don Carlo"

"Christmas in Vienna 2013" mit Angelika Kirchschlager, Ursula Langmayr, Joel Prieto und Luca Pisaroni (20.15 Uhr), Konzert 2006 zur Einstimmung um 18.45 Uhr

Die erste Hälfte von "Erlebnis Bühne" steht ganz im Zeichen von "Christmas in Vienna": Zur Einstimmung auf die diesjährige Ausgabe des traditionellen Adventkonzerts steht um 18.45 Uhr "Christmas in Vienna 2006" mit Grace Bumbry, Juan Diego Flórez, Annely Peebo, Adrian Eröd und den Wiener Sängerknaben auf dem Programm. Um 20.15 Uhr schließlich präsentiert Barbara Rett dann "Christmas in Vienna 2013" aus dem Wiener Konzerthaus, das auch heuer wieder ein Quartett von heimischen und internationalen Sängergrößen versammelt: Angelika Kirchschlager, Ursula Langmayr, Joel Prieto und Luca Pisaroni singen Weihnachtslieder aus aller Welt. Neben der Wiener Singakademie sind auch die Wiener Sängerknaben wieder mit dabei. Begleitet werden sie vom ORF-Radio-Symphonieorchester Wien unter der Leitung von Erwin Ortner.

"Don Carlo" mit Plácido Domingo und Grace Bumbry (21.35 Uhr)

Ein weiteres Highlight der Klassik steht mit der berühmten "Don Carlo"-Inszenierung der New Yorker Met aus dem Jahr 1983 mit Placido Domingo in der Titelpartie auf dem Programm. Es singen weiters Mirella Freni (Elisabetta), Nicolai Ghiaurov (König Philipp II.) und Grace Bumbry (Eboli). In Giuseppe Verdis auf Friedrich Schiller basierendem Meisterwerk leidet Don Carlo an der verbotenen Liebe zu Elisabetta de Valois und findet sich im Brennpunkt politischer Machtkämpfe um das von den Spaniern besetzte Flandern wieder - hier unter dem Taktstock von James Levine.

